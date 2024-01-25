Атака дронів СБУ на порт "Усть-Луга": Російський "Новатек" оцінив строки ремонту свого заводу

Відновлення технологічного процесу на заводі з переробки газового конденсату найбільшої приватної газової компанії в Росії "НоваТек" в Усть-Лузі, який постраждав внаслідок атаки українських дронів, може тривати до двох місяців.

Про це пише російський "Коммерсант" із посиланням на джерела, знайомі із першими оцінками наслідків пожежі.

Співрозмовники видання запевнили, що "наслідки не критичні", а сировина із заводу "продовжує експортуватися". Водночас вони визнали, що "оцінка термінів ремонту поки що дуже попередня".

Оцінки суми збитків, завданих терміналу "Новатеку", різняться. За оцінкою російської компанії "БКС Світ інвестицій", зупинка технологічного процесу на комплексі в Усть-Лузі може коштувати компанії $2 млн на добу. Якщо комплекс повернеться до роботи протягом кількох тижнів або кількох місяців, втрати можуть становити 2-3% EBITDA.

За оцінками російського Інституту енергетики та фінансів, втрати від простою не перевищать 0,3% EBITDA.

У самому "Новатеку" після пожежі на терміналі повідомили, що планують оцінити суму завданих збитків, але офіційну оцінку компанія поки що опублікувала.

24 січня російські ЗМІ повідомили, що "Новатек" відновив експорт нафтопродуктів з терміналу. Однак завод компанії в Усть-Лузі досі зупинено, наразі вона експортує паливо, вироблене до пожежі, та стабільний газовий конденсат, який використовувався на терміналі у якості сировини для переробки.

Що відбулося в російському порту "Усть Луга"?

Пожежа на терміналі російської газової компанії "Новатек" в Усть-Лузі сталася в ніч на 21 січня. За офіційними даними, внаслідок пожежі пошкоджено дві цистерни та насосну станцію. Однак виробництво на заводі зупинили повністю.

Офіційну причину пожежі російська влада не називає, на самому підприємстві заявили лише про "зовнішній вплив". За даними українських ЗМІ, нічна атака 21 січня – це спецоперація Служби безпеки України, в соціальних соцмережах також повідомляли про безпілотник, який пролетів у районі терміналу.

Завод в Усть-Лузі переробляв близько 7 мільйонів тонн газового конденсату на рік у нафтопродукти, такі як нафта, авіаційне паливо та газойль. Аналітики прогнозують, що "Новатек" тепер буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

Російський інвестбанк "Сінара" спрогнозував, що через інцидент може постраждати чверть доходів "Новатеку".

Власниками новатеку є близький друг російського президента Путіна Геннадій Тімченко (23,5%), а також російський мільярдер Леонід Міхельсон (24,8%), "Газпром" (10%) та французька Total (19,4%).