ЄБРР збільшив інвестиції в Україну до рекордних 2,1 мільярда євро за рік

За підсумками 2023 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) профінансував проєкти в Україні на рекордну суму 2,1 млрд євро, у 2024 році обсяги фінансування планують зменшити до 1,5 мільярда євро.

Таким чином за підсумками 2022-2023 року ЄБРР перевищив свою ціль, яка передбачала інвестиції в Україну на загальну суму 3 мільярди євро, повідомляється у пресрелізі банку.

В ЄБРР уточнили, що в тому числі донорське фінансування для підтримки реального сектору економіки країни протягом зазначеного проміжку часу становило 1,6 млрд євро, понад 409 млн євро із цієї суми було виділено лише у 2023 році.

"Майже половину донорських ресурсів надав Європейський Союз. Значні внески також зробили окремі донори, зокрема Канада, Норвегія, Іспанія та Нідерланди", – уточнили в банку.

Крім того, минулого року ЄБРР виділив 1 млрд євро приватному сектору економіки, у тому числі 600 млн євро кредитних коштів через партнерські фінансові установи в Україні та 400 млн євро у рамках своєї Програми сприяння торгівлі.

"Інвестиції в Україну під час війни планується продовжувати на рівні близько 1,5 млрд євро на рік, при цьому збільшення капіталу дає можливість подвоїти цей обсяг, коли настане час для відновлення", – наголошується у повідомленні.

Минулого року керуючі ЄБРР ухвалили рішення збільшити капітал банку на 4 млрд євро – до 34 млрд євро, з метою надання подальшої підтримки Україні.