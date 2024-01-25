В уряді Фінляндії впевнені, що Орбан розблокує виділення 50 мільярдів євро для України

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен переконана, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовиться від блокування 50 млрд євро фінансової підтримки України на майбутньому саміті 1 лютого.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю RND, передає "Європейська правда".

За словами фінської міністерки, на зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок її угорський колега Петер Сійярто "дав нам позитивний сигнал".

"І я дуже сподіваюся, що ми нарешті зможемо затвердити допомогу Україні. Якщо ні – ми знайдемо інше рішення", – зазначила Валтонен.

Водночас, за її словами, Європа має сама більше інвестувати у свою оборону.

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Нагадаємо, у грудні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро. Лідери держав ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб повторно спробувати вирішити це питання.

За даними Bloomberg, держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина. Якщо Орбан продовжить блокувати пакет підтримки, буде рішення решти 26 країн ЄС ухвалити його, і підготовка до такого сценарію вже йде повним ходом.

Також ЄС може запустити наступний етап штрафних заходів проти Угорщини, що може призвести до позбавлення її права голосу як країни-члена.

Водночас, за даним ЗМІ, такий сценарій може призвести до ширшої конфронтації, оскільки прем’єр Словаччини Роберт Фіцо раніше попередив, що захищатиме Угорщину від кроків, спрямованих на позбавлення її права голосу в ЄС.