НАЗК внесло до переліку спонсорів війни провідного виробника зварювального обладнання ESAB

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американсько-шведську промислову компанію Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Світовий лідер у сфері виробництва зварювального обладнання та матеріалів принципово залишається в РФ, утримує там заводи та постачає свої товари через систему державних закупівель російському "Газпрому", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія працює в Росії більш як 20 років та створила там вже понад 6 тис. робочих місць. ESAB має понад 150 дистриб'юторів, представлених у всіх федеральних округах країни, а також має на її території 2 заводи і технологічний центр, який здійснює відпрацювання технологій, навчання та демонстрацію обладнання.

У межах російської програми імпортозаміщення, на цих заводах компанії виробляють російські та фірмові зварювальні матеріали ESAB, а також електроди, дроти та флюси. Так компанія допомагає державі-терористу справлятися з наслідками накладених на неї санкцій, а також, забезпечує технологічні спроможності РФ.

До того ж у червні 2022 року компанія офіційно оголосила про продовження роботи у Росії. У 2023 році компанія також продовжувала представляти та анонсовувати нове високотехнологічне зварювальне обладнання власного виробництва в Росії.

ESAB здійснює свою діяльність у Росії через ТОВ "Эсаб", фінансовий звіт по роботі в РФ за 2022 рік компанія так і не опублікувала.

Натомість з 24 лютого 2022 року по жовтень 2023 року компанія імпортувала до Росії товарів на понад $60 млн. Серед них: матеріали, обладнання, запчастини та інструменти для зварювання з Німеччини, КНР, Угорщини, Південної Кореї, В’єтнаму, Швеції, Австрії, Індії, Туреччини.

На внутрішньому ринку Росії продукція під брендом ESAB продовжує постачатися через систему державних закупівель. Споживачами продукції є підприємства паливно-енергетичного комплексу РФ: ТОВ "Газпром Метанол", ТОВ "Газпром Трансгаз Грозный" тощо.