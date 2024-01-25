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Фіцо заявив про домовленість продовжити транзит російського газу через Україну. У Шмигаля відповіли (оновлено)

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шмигаль,фіцо

Словаччина обговорює з Україною продовження транзиту російського газу після завершення чинного контракту, термін дії якого спливає наприкінці 2024 року.

Про це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив у відеозверненні після зустрічі з очільником уряду України Денисом Шмигалем напередодні в Ужгороді, повідомляє Bloomberg.

"Досягнуто домовленості про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це чудова новина", – заявив Фіцо.

Після цього у пресслужбі українського уряду заявили, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

"Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року, ми не збираємось домовлятися з росіянами і продовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу", – заявили в Кабміні.

Водночас там зазначили, що "Україна може говорити з європейською країною (членом ЄС) щодо використання своєї газотранспортної мережі".

Bloomberg зауважує, що навіть без нової угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом" існує ймовірність того, що російський монополіст збереже маршрут постачання газу до ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні на аукціонах.

"Газпром" раніше використовував такі бронювання для постачання газу до Німеччини газогоном "Ямал-Європа", що проходить через Білорусь і Польщу. Але вони припинилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

Як повідомлялося, у 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+19
Куколди й@#ані, тот фіцо всю Україну на кую круте називаючи недокраїною де немає війни, а ви на все це дивитесь і радієте його пи₴дливим обіцянкам. Ви або дебіли або зрадники, іншого варіанту немає.
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25.01.2024 13:30
+9
В Словаччині десь 40+% населення дрочать на росію і славянське братерство. Гонять на Америку і вважають, що Україна має програти. Ви серйозно вважаєте, що цим покидькам треба постачати газ?!
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25.01.2024 14:09
+7
..шмигаля спалили..
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25.01.2024 13:33
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25.01.2024 13:29 Відповісти
Куколди й@#ані, тот фіцо всю Україну на кую круте називаючи недокраїною де немає війни, а ви на все це дивитесь і радієте його пи₴дливим обіцянкам. Ви або дебіли або зрадники, іншого варіанту немає.
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25.01.2024 13:30 Відповісти
А я все гадав - як же так, що фіца так жваво змінить свою риторику і піде нам на поступки? А тут, "вонОноЧто ГлєбЄгорич!" - ларчик відчинявся дуже просто і...дуже знайомою методікою - фіца знайшов "поніманіє" у шмигля і...буде ділити відкати з ЗЕ за постачання газу. Це ще раз доводить, яка продажна, ******** ЗЕшобла зараз руйнує країну, як вони висасують не тільки гроші з держави, а ще й руйнують ВСЕ, що було зроблене після Революції Гідності!
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25.01.2024 15:10 Відповісти
Подивимось як вони будуть зброю продавати. Х там.
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25.01.2024 17:23 Відповісти
Який шмигаль? Він що, політик, має який вплив? Фунт нічого не вирішує. Ермак з шоблою торгують на крові. Чи ще ні?
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25.01.2024 21:42 Відповісти
..шмигаля спалили..
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25.01.2024 13:33 Відповісти
для угорщини і для словаччини той транзит і подальший розподіл, то значна стаття доходу бюджету..з самого початку так і казали..
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25.01.2024 17:09 Відповісти
Ну, можна ж торгувати з Кацапією фірмам Зеленского. Головне гроші. Інші поняття малоросам-кварталістам не зрозумілі, і викликають жарти про тупість.
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25.01.2024 13:36 Відповісти
схема буде така: Нафтогаз віддасть в оренду потрібну частину ГТС якійсь європейській фірмі де директором буде фунт, а засновники з Кайманових островів. А вже та фірма укладе угоду на постачання газу до Словаччини з Московії. Всі задоволені.
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25.01.2024 13:42 Відповісти
Ну в КНР зелені покидьки досі продають і агропродукцію і сировину, а взамін вони рашці поставляють ракети, джипи, і дрони. То чого б їм і з фіцо не поторгувати
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25.01.2024 13:43 Відповісти
Етот пи_дар с Орбаном блокирует нам помощь от ЕС а мы им продолжаем качать нефть и газ? Ето я за етих барыг должен воевать?
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25.01.2024 13:44 Відповісти
А потом удивляемся как ето венгры и словаки выбрали етих прокремлевских шлюх во власть. А как им не выбирать если избиратели видят что ети шлюхи смогли договориться с Украиной о поставках дешового газа и нефти из рашки. И ето вместо того чтобы мы наоборот разорвали отношения с етими ******** чтобы ихние избиратели х***й без соли сосали и чесали затылок как ту власть поменять
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25.01.2024 13:50 Відповісти
В Словаччині десь 40+% населення дрочать на росію і славянське братерство. Гонять на Америку і вважають, що Україна має програти. Ви серйозно вважаєте, що цим покидькам треба постачати газ?!
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25.01.2024 14:09 Відповісти
Ніякого транзиту кацапському газу через Україну.
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25.01.2024 14:11 Відповісти
звісно Україна не заключатиме жодних контрактів з паРашею, але так звані цивілізовані країни европи скоріше за все це зроблять руками всіляких фіцо-орбанів, а Україні прийдеться "добровільно" далі качати їм газ. скоріше за все буде саме так.
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25.01.2024 14:12 Відповісти
Вороги України завжди домовляться із "зеленими зрадниками" в Україні.В цієї ворожої гоп-компанії ,одне завдання від куйла.Найбільша можлива шкода державі Україна і українському народові.
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25.01.2024 14:38 Відповісти
Отже - поляки перекрили газовий вентиль після нападу на Україну. А ми "виконуємо контракт". *****.
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25.01.2024 15:13 Відповісти
Ніт, панове коментатори, все буде трохи інакше....
По-перше: ні в які роки і ні в яку війну між орками і українцями, в Нафтогазі не буде керівника який би відмовився з орками барижити орківським газом.
по-друге: словакам та угорцям в Нафтогазі запропонують (як шо вже не запропонували) купувати орківський газ на кордоні "росія-Україна", тоді вже теріторією України будуть качати газ "словацький та угорський", і таким чином всі будуть задоволені і ситі.
Ну це звісно ж як шо орки погодять в Нафтогазі ці умови....
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25.01.2024 15:36 Відповісти
Інтересний ньюанс. Зараз все російське на території України конфіскується на користь держави. Підприємства , банки , матцінності. А от російський газ та нафта , що є наявні в трубах , не конфіскуються. Орки з продажу енергоносіїв в Європу отримують валюту , купують зброю і комплектуючі , вбивають наших героїв і мирне населення. Ілі єто другоє ?
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25.01.2024 16:25 Відповісти
помилка.
це не російський газ. це європейський газ. і ми зобов'язані його доставити.
отака засада.
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25.01.2024 17:28 Відповісти
А спробуйте ще раз перечитати те , що написано в статті. Хто , з ким , про що і хто кому зобов`язаний по угоді , що підписали 30 грудня 2019 року. Де там Європа ?
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26.01.2024 00:11 Відповісти
бачите, яка хитра мутна херня.
україна не буде нічого підписувати, але ж...
як що, країна єс купить, та оплатить доставку, ми зобов'язані качати, згідно контракту.
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25.01.2024 17:30 Відповісти
А якщо підірвати той газопровод? Чи в нас немає вибухівки?
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25.01.2024 21:48 Відповісти
Мона !... Я навіть покажу де ця труба !
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25.01.2024 22:49 Відповісти
От і настав час Україні шантажувати Словаччину і Угорщину чинником транзиту газу, проти голосування за виділення 50 ярдів допомоги із ЄС.
Фіціо- вже згоден. Залишилося за Орбаном, але у Угорщини становище краще- більшість російського газу Угорщина отримує черз Балканський коридор..
Побачимо...
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25.01.2024 22:53 Відповісти
Учитесь лохи чертополоха как козыря с рукава в конце ставок кидают. Не держите за дураков кто наверху. А жучке косатой отдельное спасибо за понты тогда. Хотя конечно момент был иной тогда и причины тоже. Нет ничего хуже когда у власти авантюристы. Им процесс нравится а не жизни людей и страны.
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25.01.2024 22:57 Відповісти
 
 