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Нафтогаз (3164) кібербезпека (417) кібератака (62)

"Нафтогаз" повідомив про масштабну кібератаку, сайти та кол-центр не працюють

Новини БізнесЦензор Енергетика

нафтогаз

У НАК "Нафтогаз Україна" зафіксували масштабну хакерську атаку, внаслідок чого не працюють кол-центр та низка сайтів компаній Групи.

Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

"Шановні клієнти ГК "Нафтогаз України" та "Газмережі". Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про строки відновлення сервісів повідомлять додатково.

Якк повідомлялося, про збій у роботі сайту повідомила й "Укртрансбезпека", також тимчасово не працює ситема "Шлях". 

Автор: Юлiя Недашківська
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Як казав МІНІСТР ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Федоров, - тема кібербезпеки занадто перебільшена! Тож не звертаємо уваги - у травні шашлики!...
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25.01.2024 10:56 Відповісти
А наша розвідка, сбу звітують, що зламали якийсь водоканал Мухосранську на роZії.
Газпром покласти слабо?
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25.01.2024 10:57 Відповісти
Та там у них софту мордорського встановлено - "мама не горюй"....
Що казати?
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25.01.2024 11:57 Відповісти
Ну і кому він треба, той сайт, а тим більше, кал-центр нафтогазу?
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25.01.2024 13:24 Відповісти
 
 