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"Укртрансбезпека" повідомила про збій в роботі сайту та системи "Шлях"

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укртрансбезпека

У Державній службі з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") попередили про технічний збій у роботі сайту відомства та системи "Шлях".

Про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки".

"До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до Системи "Шлях" та офіційного сайту Укртрансбезпеки", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що технічний відділ вже вирішує проблему. Тож, система відновить роботу найближчим часом.

Про відновлення входу до системи "Шлях" відомство повідомить окремо.

Автор: Юлiя Недашківська
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