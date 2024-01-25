Викиди від викопного палива у Європі скоротилися до мінімуму за 60 років

У Євросоюзі зафіксували на 8% менше викидів вуглекислого газу зі спаленого викопного палива у 2023 році, ніж роком раніше. Це найнижчий рівень викидів за 60 років.

Про це пише The Guardian із посиланням на висновки фінського Центру досліджень енергії та чистого повітря (CREA), передає Укрінформ.

"Викиди вуглецю в ЄС нарешті впали до рівня, який був очевидним у поколінні моїх батьків у 1960-х роках. Проте за цей період економіка зросла втричі, що свідчить про те, що зі зміною клімату можна боротися, не відмовляючись від економічного зростання", – сказав аналітик CREA Ісаак Леві.

За підрахунками Центру, більше ніж половина скорочення викидів сталася завдяки використанню чистішої електроенергії.

Згідно з галузевими даними, у 2023 році ЄС побудував рекордні обсяги сонячних панелей і вітрових турбін, і зміг виробляти більше електроенергії з дамб і атомних електростанцій.

Експерти встановили, що зниження попиту на електроенергію, спричинене гарною погодою, спричинило на 8% падіння викидів від викопного палива.

Леві зазначив, що скорочення викидів на 8% слід відзначати, але потрібно зробити більше, щоб ЄС припинив використовувати викопне паливо, зменшивши залежність від нафтодержав, таких як Росія, і водночас зробивши світ кращим місцем для наступного покоління.