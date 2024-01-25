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Дніпропетровщина (225) Кривий Ріг (241) обстріл (66)

Ворог атакував підприємство у Криворізькому районі, є руйнування

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пожежа,обстріл

У ніч на 25 січня ворог безпілотниками атакував Дніпропетровську область, унаслідок цього у Криворізькому районі є руйнування на одному з підприємств.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"На Криворіжжя ворог спрямував БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування. Там зайнялася будівля. Рятувальники пожежу приборкали", – зазначив.

Крім того, під артилерійський обстріл потрапила Мирівська громада, що у Нікопольському районі.

На щастя, в обох випадках обійшлося без загиблих і постраждалих.

Автор: Юлiя Недашківська
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