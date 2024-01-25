Масові скорочення у світових гігантах: eBay звільнить 9% своїх співробітників

Найбільший у світі інтернет-аукціон eBay скоротить близько 1 тис. робочих місць, тобто 9% свого штату.

"Загальна чисельність персоналу та витрати випереджають зростання бізнесу компанії. Щоб вирішити цю проблему, ми проводимо організаційні зміни, які консолідують деякі команди", – йдеться в заяві головного виконавчого директора eBay Джеймі Яннона, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Яннона, зміни дозволять компанії стати більш гнучкою та прискорити процес ухвалення рішень.

Число співробітників eBay на кінець 2022 становило 11,6 тис. осіб.

На початку 2024 року вже кілька технологічних компаній, включно з Amazon.com Inc., Alphabet Inc. та німецькою SAP SE, оголосили про скорочення робочих місць.

Раніше повідомлялося, що в Google анонсували нову хвилю скорочень. Минулоріч компанія звільнила 12 тис. співробітників.