У Конгресі США підтримали законопроєкт про конфіскацію заморожених активів Росії

Комітет Сенату США схвалив законопроєкт, який допоможе конфіскувати підсанкційні російські активи та передати їх Україні.

Безпрецедентний "Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців" підтримали 20 членів Комітету із закордонних справ Сенату, ще один був проти, повідомляє Reuters.

Законопроєкт REPO передбачає, що будь-які конфісковані російські кошти будуть використані для відновлення України.

Документ ще мають ухвалити Сенат та Палата представників Конгресу США, а також підписати президент Джо Байден. Після цього закон відкриє шлях для першої в історії США конфіскації активів центрального банку країни, з якою Вашингтон не перебуває у стані війни.

Сенатор Бен Кардін від Демократичної партії запевнив, що документ має широку підтримку як з боку демократів, так і республіканців у Сенаті та Палаті представників, а також з боку адміністрації Байдена.

"Україна перебуває на межі захоплення Росією, якщо ми не надамо їм необхідної допомоги... і ми всі знаємо, що це не закінчиться Україною", – сказав Кардін він перед голосуванням у комітеті.

Комітет із закордонних справ Палати представників схвалив аналогічний законопроєкт, також за підтримки переважної більшості обох партій.

Кардін висловив сподівання, що Сенат, більшість у якому мають демократи, і Палата представників, де більшість контролюють республіканці, зможуть вирішити розбіжності між двома законопроєктами.

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Як повідомлялося, раніше Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, яке дозволить конфіскувати заморожені через санкції російські активи.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 році ЄС, США, Японія та Канада заморозили близько $300 мільярдів активів російського центрального банку. Однак лише від $5 до $6 мільярдів зберігається безпосередньо у США, левова частина російських коштів зберігається в Європі, зокрема у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії.

Однак Євросоюз наразі не планує конфісковувати ці російські кошти, обмежившись запровадженням механізму вилучення надприбутків, отриманих внаслідок їх використання.

Європейські чиновники стурбовані не тільки законністю такої безпрецедентної конфіскації, а й потенційними наслідками для євровалюти.