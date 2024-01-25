Капіталізація Microsoft вперше в історії перевищила $3 трильйони

Корпорація Microsoft 24 січня досягла історичної ринкової оцінки в $3 трлн, що відображає оптимізм ринку стосовно штучного інтелекту.

Як пише Bloomberg, акції зросли на 1,3%, до $403,95, що призвело до ринкової капіталізації в $3 трлн. За вартістю вона ненадовго перевершила Apple Inc., яка минулого року стала першою компанією, яка досягла $3 трлн, але згодом знову опустилася нижче виробника iPhone.

Значна частина прибутку відображає ентузіазм інвесторів щодо штучного інтелекту та його потенціал для прискорення зростання прибутків і доходів.

Microsoft, завдяки партнерству з OpenAI Inc., вважається одним із найбільших бенефіціарів ШІ.

За прогнозами, попит на послуги штучного інтелекту разом із хмарними обчисленнями для їх підтримки сприятиме довгостроковим тенденціям зростання Microsoft. Згідно з даними Bloomberg Intelligence, у 2024 фінансовому році очікується, що дохід зросте майже на 15%, швидше, ніж у технологічному секторі в цілому.