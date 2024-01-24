"Укрпошта" назвала найкращу марку 2023 року. ФОТО
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"Укрпошта", за результатами голосування українців, оголосила поштову марку "Вічна пам’ять" найкращою маркою 2023 року.
"Результати конкурсів на кращу марку завжди непередбачувані, бо залежать від багатьох обставин, але головне – від настроїв українців саме в час опитування. І результат минулого року цілком зрозумілий – люди обрали марку, присвячену тим, хто загинув, захищаючи всіх нас. Тим, хто подарував країні 2023 рік і дарує кожен день 2024", – повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Він також зазначив, що українці обрали найкращий поштовий блок, що закарбував насправді історичну подію – перше за довгі роки святкування Різдва за новим календарем.
"Тож кращий поштовий блок – "Українські колядки в Києво-Печерській лаврі". Українська Carol of the Bells звучить на Різдво в домівках на кожному континенті, і тепер важко знайти людину, яка б не знала, що ці колядки створені українцями. Тепер у світі кажуть be brave like Ukraine, що означає абсолютну сміливість. Завдяки ЗСУ й усім, хто наближає перемогу", – зауважив Смілянський.
Авторами випусків стали Олег Шупляк та Миколай Кочубей.
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