Данія виділить $13 мільйонів для зміцнення кіберзахисту України
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Данія вносить 91 млн данських крон ($13,3 млн) на проєкти щодо підтримки розвитку кібербезпеки та оборони Збройних Сил України та Міністерства оборони України.
Пожертва зроблена під егідою очолюваної Естонією та Люксембургом ІТ-коаліції для України, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн, передає Інтерфакс-Україна.
Данія та інші члени ІТ-коаліції напередодні підписали угоду про співпрацю у зв'язку із засіданням Контактної групи з питань оборони України.
"Ця пожертва є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України. З початку вторгнення Данія зробила значний внесок в українську визвольну боротьбу, це також стосується і кіберпростору", – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
Крім Данії, у коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.
Наразі фінансові пожертвування на користь коаліції внесли Данія, Естонія та Люксембург.
У грудні минулого року повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації України уклало меморандум про співробітництво з Європейською організацією кібербезпеки (ECSO).
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