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Сплачені Міноборони за снаряди мільйони євро витратили на купівлю розваленого заводу у Боснії і Герцоговині. ВIДЕО

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Понад 5 мільйонів євро, витрачені на придбання мінометних мін для Збройних Сил України, хорватська компанія WDG promet витратила на придбання непрацюючої фабрики Vitezit у Боснії і Герцеговині. Водночас жодної міни за цим контрактом Україна так і не отримала.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

У грудні 2022 року Міноборони України уклало контракт із ТОВ "Львівський арсенал" про постачання в Україну 100 тисяч мінометних мін за 37 мільйонів євро. Частину цих коштів "Арсенал" перерахував словацькій компанії Sevotech, де працював членом наглядової ради колишній чиновник одного з підприємств "Укроборонпрому" Олексій Хорошаєв, який нібито випадково виїхав з України до початку повномасштабного відторгнення і досі не повернувся.

Sevotech своєю чергою перерахував 12,5 млн євро словацькій фірмі WDG promet, яка належить сім’ї відомого хорватського торговця зброєю Звонка Зубака.

Жодної міни за цим контрактом Україна так і не отримала. Натомість Зубаки значну частину отриманих коштів зняли готівкою, а ще 5,5 млн євро заплатили за купівлю заводу Vitezit у містечку Вітез у Боснії і Герцеговині, який багато років не працює і знаходиться у жахливому стані.

Це підтверджується виписками про рух коштів на рахунку WDG promet, до яких отримали доступ журналісти. Жодних інших доходів, крім платежів по контрактах від України, у WDG promet не було.

Нардеп Сергій Тарута раніше розповідав, що все обладнання на цьому заводі для виробництва вибухівки вже знищене.

Суд досі не затвердив угоду про продаж заводу. Боснійським медіа Зубек розповідав, що очікує рішення суду та планує відновити роботу підприємства.

При цьому сам Зубек раніше був відомий передусім завдяки своїм зв'язкам у Росії. А його чеський бізнес-партнер Петер Перничка, щодо якого у Чехії розслідують кримінальну справу, на допиті визнавав, що документи його компанії Winsley finance group досі знаходяться у Москві.

Водночас до наглядової ради Sevotech у 2022-2023 роках входив Владислав Кліщар. Як писав Цензор.НЕТ, Кліщар є бізнес-партнером у чеських компаніях свояка колишнього голови СБУ Івана Баканова Олександра Беляєва, який також мав спільний бізнес із росіянами.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Вкрали гроші. Мін нема
Без кацапських кротів у владі не обійшлося.
Курви.
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24.01.2024 20:07
+10
Главный крот - ЗЕЛЕНСКИЙ Оборотень с Булавой ! Беляева он использовал для переговоров с Шойгу и СДАЧИ ( присоединение ) Украины к паРаше ‼️С каждой аферы лично зеленский и его Ермак имеют свою долю‼️
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24.01.2024 20:43
+9
То, что вытворяют зеМЕРЗАВЦЫ , гораздо хуже открытых врагов !
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24.01.2024 20:44
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Вкрали гроші. Мін нема
Без кацапських кротів у владі не обійшлося.
Курви.
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24.01.2024 20:07 Відповісти
Главный крот - ЗЕЛЕНСКИЙ Оборотень с Булавой ! Беляева он использовал для переговоров с Шойгу и СДАЧИ ( присоединение ) Украины к паРаше ‼️С каждой аферы лично зеленский и его Ермак имеют свою долю‼️
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24.01.2024 20:43 Відповісти
То, что вытворяют зеМЕРЗАВЦЫ , гораздо хуже открытых врагов !
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24.01.2024 20:44 Відповісти
Лохи, вкрали 5 лимонів і на поділились з Хробацьким, а Сергій Тарута - ипросто рафінований патріот!
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24.01.2024 20:54 Відповісти
Часом страшно стає, коли вже ця гопота при владі нажереться? Коли, хоч одного виродка візьмуть за яйця? Малий бізнес вже додушують, бо Гетьманцеву і путіну так треба. А коли крадуть мільярди, то кінці в воду!
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24.01.2024 22:47 Відповісти
Ця гопота не нажереться. Ким вони були до виборів 19 року? Пляшки на мусорниках можливо і не збирали, але були ніким і звали їх ніяк. Список кандидатів в депутати і на важливі посади в державі особисто складав Беня КАЛ.омойський, можливо по деяким кандидатам консультувався з блазнем. А після перемоги ЗЕбанутої зграї на виборах їх всіх поставили, згідно з списком Бені на ключові та грошовиті посади в України. Тобто вся ця ЗЕбанута срань дорвалась до державного корита. І вони, розуміючи, що прийшли на одну каденцію і їх прикривають силові структури, почали красти так, наче в останній раз в житті, розуміючи, що другого такого шанса не буде, а тут можливо і внуків забезпечити краденим, і правнуків.
Все це відбуваеться завдяки дебілам, які вибрали "по приколу" блазня, і завдячуючи такому вибору, що дебіли вибрали блазня, ***** і напало на Україну. ЗЕбануті були готові капітулювати перед *****м, були переговори в Стамбулі і все було готово до здачі України. І як призналося бородатий виродок Агрохімія, приїхав Борис Джонсон і заставив всю цю ЗЕбануту срань чинити опір дикій лапотній орді.
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25.01.2024 07:45 Відповісти
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, богуслаєви, дзюби, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, трухіни, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..

а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!

але виборці України...хотіли..."па-пріколу"....
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25.01.2024 09:04 Відповісти
І віками так само.Віками!!!!
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25.01.2024 09:44 Відповісти
"...відторгнення..." про що це, Цензор?
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25.01.2024 08:31 Відповісти
все просто. не может человек понять высшую математику за 1 месяц, и еще без знания арифметики. не может человек стать врачом или пилотом без института. 73% думали, что артист должен иметь 20 летний опыт, а президенту и министрам достаточно прочитать инструкцию 20 предложений. не удивлись если этих тупых баранов разводят опытные жулики из европы. те ребята в теме, а эти -лошье.
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25.01.2024 12:18 Відповісти
Ну що тут говорити, коментарі зайві, поки ці клоуни у владі нічого доброго нам не світить, і обставини такі, що не можна раптово всіх цих покидьків прибрати.
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26.01.2024 08:14 Відповісти
 
 