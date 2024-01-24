Сплачені Міноборони за снаряди мільйони євро витратили на купівлю розваленого заводу у Боснії і Герцоговині. ВIДЕО

Понад 5 мільйонів євро, витрачені на придбання мінометних мін для Збройних Сил України, хорватська компанія WDG promet витратила на придбання непрацюючої фабрики Vitezit у Боснії і Герцеговині. Водночас жодної міни за цим контрактом Україна так і не отримала.

Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

У грудні 2022 року Міноборони України уклало контракт із ТОВ "Львівський арсенал" про постачання в Україну 100 тисяч мінометних мін за 37 мільйонів євро. Частину цих коштів "Арсенал" перерахував словацькій компанії Sevotech, де працював членом наглядової ради колишній чиновник одного з підприємств "Укроборонпрому" Олексій Хорошаєв, який нібито випадково виїхав з України до початку повномасштабного відторгнення і досі не повернувся.

Sevotech своєю чергою перерахував 12,5 млн євро словацькій фірмі WDG promet, яка належить сім’ї відомого хорватського торговця зброєю Звонка Зубака.

Жодної міни за цим контрактом Україна так і не отримала. Натомість Зубаки значну частину отриманих коштів зняли готівкою, а ще 5,5 млн євро заплатили за купівлю заводу Vitezit у містечку Вітез у Боснії і Герцеговині, який багато років не працює і знаходиться у жахливому стані.

Це підтверджується виписками про рух коштів на рахунку WDG promet, до яких отримали доступ журналісти. Жодних інших доходів, крім платежів по контрактах від України, у WDG promet не було.

Нардеп Сергій Тарута раніше розповідав, що все обладнання на цьому заводі для виробництва вибухівки вже знищене.

Суд досі не затвердив угоду про продаж заводу. Боснійським медіа Зубек розповідав, що очікує рішення суду та планує відновити роботу підприємства.

При цьому сам Зубек раніше був відомий передусім завдяки своїм зв'язкам у Росії. А його чеський бізнес-партнер Петер Перничка, щодо якого у Чехії розслідують кримінальну справу, на допиті визнавав, що документи його компанії Winsley finance group досі знаходяться у Москві.

Водночас до наглядової ради Sevotech у 2022-2023 роках входив Владислав Кліщар. Як писав Цензор.НЕТ, Кліщар є бізнес-партнером у чеських компаніях свояка колишнього голови СБУ Івана Баканова Олександра Беляєва, який також мав спільний бізнес із росіянами.