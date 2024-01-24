Ціни на труни в Росії злетіли до рекорду за 13 років

Вартість ритуальних послуг та товарів у Росії різко зросла на тлі війни з Україною.

Так, за 2022-2023 роки середня ціна виготовлення труни в Росії підскочила на 22,2%, випливає зі статистики Росстату. У перший рік війни проти України труни подорожчали на 15,82%, а минулого року – ще на 5,55%, передає The Moscow Times.

З урахуванням 2021 року, коли Росія на тлі пандемії переживала безпрецедентну у сучасній історії смертність, вартість труни зросла на 36,6%.

У результаті накопичене за останні три роки зростання стало рекордним за останні 13 років: порівняний стрибок цін – на 40% – офіційна статистика востаннє фіксувала в 2008-2010 роках.

Водночас, згідно з Росстатом, із двозначною швидкістю дорожчає "риття могил". Минулого року зростання цін на цю послугу досягло 11,25% і стало максимальним за весь час доступної статистики (з 2016 року). Накопиченим підсумком за два роки війни копання могил стало дорожчим на 20,6%.

Зазначається, що зростання цін на ритуальні послуги пов'язане із "подорожчанням базової закупівельної продукції" – дерева та металу. "

За даними розвідки США, до кінця 2023 року російська армія втратила вбитими в Україні близько 120 тисяч солдатів. Це близько 6% від сукупної річної смертності, яку Росстат оцінює у 1,9 млн осіб (за даними за 2022 рік). За січень–жовтень 2023 року кількість померлих у Росії, згідно з офіційною статистикою, знизилася на 139,4 тисяч, або 8,8%, до 1,45 млн.