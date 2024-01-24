Санкції, гроші та зброя: FT дізналася, що готує ЄС для України до другої річниці великої війни

До другої річниці повномасштабного вторгнення РФ Євросоюз планує ухвалити 13-й пакет антиросійських санкцій, ухвалити рішення про довгострокову програму фінансування для України обсягом 50 мільярдів євро та про передачу Києву надприбутків від заморожених російських активів. Крім того, до кінця лютого ЄС прагне домовитися про новий механізм фінансування закупівлі зброї для України обсягом 5 мільярдів євро на рік.

При цьому частина коштів з 50-мільярдного пакету допомоги може бути виплачена Україні негайно після його затвердження, повідомляє газета Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.

"Це гроші, зброя та санкції в той час, коли ми визнаємо, що (українці, – ред.) потребують підтримки", – зауважив дипломат ЄС, який брав участь у переговорах щодо цього пакету.

"Але через два роки є межі того, що ми можемо зробити", – додав співрозмовник видання.

За даними видання, українські офіційні особи непублічно висловлювали занепокоєння з приводу зменшення рівня підтримки Заходу в останні місяці, а також ризику економічного колапсу та військових поразок, якщо ключові союзники не нададуть додаткової допомоги Україні. Затримка з виділенням коштів та військової допомоги від ЄС та США вже викликала "снарядний голод" у ЗСУ.

За даними співрозмовників FT, нові санкції ЄС будуть зосереджені на розширенні санкційних списків і навряд чи включатимуть заборону на імпорт російського алюмінію, як того вимагають Польща та країни Балтії. Санкційний пакет також не передбачає обмежень на імпорт російського ядерного палива та скрапленого природного газу до ЄС через відсутність консенсусу у цьому питанні.

Виділення нового пакету фінансової допомоги для України обсягом 50 мільярдів євро блокував угорський лідер Віктор Орбан. Але дипломати ЄС висловили впевненість, що угорський прем'єр врешті-решт поступиться, як він робив у попередніх ситуаціях, пов’язаних з Україною та Росією.

"Якщо Орбан зірве (ухвалення рішення про виділення допомоги, – ред.), це буде схоже на політичний вихід із союзу", – сказав європейський дипломат.

Ще одним додатковим елементом є можливість надання Україні частини допомоги з цього пакету, щойно лідери та Європейський парламент його погодять, але конкретна сума ще обговорюється.

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Водночас пропозиція Єврокомісії про вилучення надприбутків від заморожених російських активів наразі не передбачає фактичної конфіскації таких прибутків і передачі Україні. За словами співрозмовників видання, ухвалення цього рішення "продемнострує прогрес без фактичного наближення грошей до Києва". Водночас конфіскація заморожених активів центробанку РФ навряд чи отримає підтримку Італії, Франції та Німеччини.

Також тривають переговори щодо перезапуску так званого Європейського фонду миру, який фінансував постачання зброї для України, повідомили учасники переговорів.

Переговори зосереджені на тому, щоб "поступово відмовитися" від компенсацій країнам ЄС за передане Україні озброєння, замість цього кошти фонду планують спрямувати на спільне виробництво зброї. Це рішення підтримують країни з розвиненим ОПК, зокрема, Німеччина.