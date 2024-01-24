Україна відновила експорт цибулі до ЄС

Україна почала відвантажувати цибулю в Румунію, яка раніше активно імпортувала цю продукцію з Молдови.

Як ідеться в повідомленні EastFruit, цінова ситуація на ринку цибулі України залишається стабільною, в той час, як у сусідніх країнах Євросоюзу відзначається зростання цін. Зокрема, в Польщі з початку 2024 року цибуля активно дорожчає і вже перевищила рівень 2023 року для цього періоду.

В Україні ж оптові ціни на цибулю наразі вдвічі нижчі від торішніх і близькі до середніх багаторічних, становлячи близько $0,34 за 1 кг.

Як вважають в EastFruit, Румунія почала закуповати цибулю в Україні, оскільки запаси цієї продукції в Молдові почали знижуватися, а ціни – зростати.

"Станом на сьогодні ціна на цибулю в Україні залишається стабільною і становить від 10 до 15 грн/кг, що еквівалентно $0,27-0,4 за кг, залежно від якості, регіону та розміру партії. Останніми тижнями на ринку з’явилося багато пропозицій про продажі дрібної цибулі та цибулі невисокої якості, що, на мій погляд, є результатом сортування продукції для експортних відвантажень і постачання в мережі супермаркетів. Ціни на таку цибулю не перевищують 7 грн/кг ($0,19)", – зазначив міжнародний експерт Продовольчої й сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Олександр Хорєв.

Зазначається, що на сьогодні експорт цибулі в країни ЄС з України стає вигідним. Експерти не виключають, що зростання поставок з України може підтримати ціни на цибулю на внутрішньому ринку, особливо на продукцію високої якості. Однак для цього необхідно істотно наростити обсяги поставок, а вони поки залишаються порівняно невеликими.

"Наразі ситуація на світовому ринку цибулі виглядає абсолютно неймовірно. У багатьох країн, таких як Узбекистан, Казахстан і Таджикистан – явний надлишок цибулі на ринку. Індія, яка заборонила експорт, також стикається з обвалом цін на неї. Низькі ціни на цибулю також у Туреччині. Водночас у Євросоюзі відчувається дефіцит якісної цибулі, але експорт її в напрямку Азії, Близького Сходу та Східної Африки з Нідерландів наразі ускладнений через дії атак хуситів на цивільні судна в Червоному морі, що може призвести до стабілізації цін у ЄС, але зростання цін у країнах-імпортерах", – сказав економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак.

В оганізації також зазначили, що вже за півтора місяця на ринок почнуть надходити перші партії цибулі нового врожаю з південних регіонів Центральної Азії, а також з Північної Африки.

Відповідно, ситуація на ринку цибулі, найімовірніше, залишиться досить динамічною щонайменше до літа 2024 року.