Міноборони просить звільнити ввезення пікапів для ЗСУ від сплати ПДВ та мита

Міністерство оборони України надіслало листа парламентському Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з проханням звільнити від мита та сплати податку на додану вартість (ПДВ) ввезення автомобілів-пікапів для Збройних Сил України.

Про це повідомила радниця заступника міністра оборони Богдана Ярова.

"Міністерство оборони України офіційно подало до Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики а саме на Данила Гетманцева лист із проханням звільнити завіз пікапів під контракти Міноборони по 0 ставці мита та ПДВ", – написала Ярова.

Вона також подякувала Гетманцеву за швидке реагування та передачу цього запиту в Міністерство фінансів України на погодження, після чого Верховна Рада України має їх проголосувати.

Ярова нагадала, що вперше оголошений (наприкінці грудня 2023 року, – ред.) Агентством оборонних закупівель Міноборони тендер на закупівлю 1016 пікапів більше ніж за 1,7 млрд грн було скасовано після "гучного скандалу" під тиском громадськості.

"Щоб не давати орієнтир ринку, скільки коштів Міноборони може витратити на пікапи, а щоб ринок дав свою зважену ціну, вирішено провести аукціон з нульовою ставкою очікуваної вартості. І ми бачимо вже наближені до реальності ціни", – зазначила Ярова, додавши до свого допису фото з переліком пропонованих автомобілів та цінами (але з ПДВ).

Водночас Ярова наголосила, що дистриб'ютор, який завозить машину, має заплатити мито 12% та ПДВ 20%, що збільшує ціну автомобіля (з урахуванням мультиплікатора на 35%), тоді як волонтер, який завозить таку саму машину (при наданні на митниці листи військової частини-одержувача) розмитнює її за нульовою ставкою мита, та без ПДВ.

"Якщо взяти першу за номером машину в списку, за ціною 1,16 млн грн, та відняти від неї мито та ПДВ, то буде закуплена така машина за ціною 814,8 тис. грн, приблизно це $20,9 тис., що нормальна ціна для нового пікапа", – навела приклад радниця заступника міністра оборони.





