"Метінвест" Ахметова розробить програми адаптації для ветеранів спільно з партнерами із США

Група "Метінвест" планує вже у 2024 році реалізувати низку програм підтримки та адаптації ветеранів, розроблені спільно з американцями, які мають великий досвід у цій проблематиці.

Про це заявив керівник офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз, повідомляє пресслужба компанії.

Він наголосив, що понад 10 тисяч співробітників підприємств "Метінвесту" пройшли крізь лави ЗСУ або зараз перебувають у війську. Також компанія має багато людей з інвалідністю, які повертаються з війни.

"Ми на всіх ветеранів чекаємо, за всіма тримаємо робочі місця. Ми б хотіли, щоб ці ветерани, які проливали свою кров, віддавали здоров'я за те, щоб ми могли жити, повернулися і працювали. У нас буде дуже багато програм, пов'язаних із ветеранами. Ми хочемо ці програми реалізувати спільно з нашими американськими партнерами, щоб вони показали, як правильно це робити. Вони мають великий досвід війни у В'єтнамі, коли звідти поверталися їхні ветерани", – пояснив Водовіз.

Він нагадав, що мільйон мобілізованих українців рано чи пізно почнуть повертатися додому, більшість – з психічними та фізичними травмами, і з цими людьми треба буде працювати. Саме тому компанія "Метінвест" виділяє на програми адаптації великі кошти – хоча, як і всі, потерпає від дефіциту персоналу, який викликаний, в тому числі, мобілізацією.

"Зараз у нас кожен шостий робітник служить в ЗСУ. Це велике навантаження на бізнес. А зараз хочуть ухвалити нові закони щодо мобілізації. Ми розуміємо державу, тому що на передовій близько мільйона людей, і потрібна ротація. Але держава має зважувати: є економіка, що годує людей, які служать. Їм треба виплачувати зарплату, забезпечувати амуніцією та бензином, годувати й таке інше", – зауважив Водовіз.

"Ці гроші дає бізнес. Щоб бізнес функціонував, не можна забрати в армію 50% його працівників! Треба шукати якісь компроміси з бізнесом. Наприклад, щодо податкового навантаження, скільки людей хто може бронювати, або щодо того, наскільки критичним є цей бізнес. От на цю сферу я попросив би законодавців подивитися трохи уважніше", – закликав представник компаніх.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що "Метінвест" почав створєння інклюзивої системи інтеграції ветеранів до мирного життя і роботи.

Також компанія створила гуманітарну ініціативу "Рятуємо життя", яка допомогла майже пів мільйону українців харчовими продуктами та речами першої потреби, а лікарням – медикаментами та обладнанням. Психологічну реабілітацію в межах проєкту вже пройшли 1100 жінок і дітей. Також він розвиває програму протезування, що зараз охоплює 96 військовослужбовців та цивільних. А загальна сума допомоги за всіма цими напрямами становить понад 430 млн грн власних та залучених від донорів коштів.