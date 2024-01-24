Кабмін спростив використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії

Кабінет Міністрів простив процедуру виділення коштів з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для подолання наслідків надзвичайних ситуацій та фінансування інших важливих проєктів. Відтепер громади зможуть подавати регіональні проєкти відновлення напряму до міністерств через систему DREAM.

"Пріоритетом залишається відбудова житла, соціальних об’єктів та захист критичної інфраструктури. Фінансування за рахунок коштів Фонду ліквідації перехідних проєктів, перелік яких був затверджений урядом у 2023 році, продовжиться у новому бюджетному році за умови своєчасного використання цільових коштів", – зазначив віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У 2023 році загальний обсяг коштів, виділених фондом, склав 61,8 млрд грн.

25,1 млрд грн було спрямовано на 418 проєктів і заходів місцевого та регіонального відновлення. Серед них переважна більшість проєктів із відновлення соціальної інфраструктури та облаштування укриттів.

Завдяки Фонду ліквідації успішно стартувала програма "єВідновлення", за якою люди, чиє житло постраждало через війну, отримали майже 3 млрд грн компенсацій.

Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС, було розгорнуте будівництво магістрального водогону, на яке з Фонду ліквідації за окремою процедурою було виділено 8,5 млрд грн, а також побудовані захисні споруди та відновлені численні важливі інфраструктурні об’єкти.

Проєкти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії внесені до DREAM – Державної цифрової екосистеми управління відновленням, що дозволяє здійснювати їх фінансування за прозорою і відкритою процедурою. Завдяки DREAM громади можуть самостійно планувати і впроваджувати проєкти відновлення і модернізації.

Екосистема DREAM дає можливість контролювати кожен етап життєвого циклу проєкту – від реєстрації до розробки документації, фінансування, проведення закупівель, управління будівництвом та аудиту. Екосистема збирає, систематизує та публікує відкриті дані на всіх етапах проєктів відновлення в режимі реального часу.

Повна прозорість та доступ до даних проєктів відновлення дозволяє оцінювати прогрес їх імплементації, а також ухвалювати ефективні рішення щодо залучення інвестицій, відновлення та розвитку окремих галузей, громад та територій України.

Громади можуть самі вносити проєкти до екосистеми DREAM, з урахуванням власних потреб і стратегій розвитку.