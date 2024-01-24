"Інтерпайп" у 2023 році сплатив рекордні обсяги податків та зборів

За підсумками 2023 року українська промислова компанія "Інтерпайп" перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 4,38 мільярда гривень.

Порівняно із 2022 роком обсяг податкових відрахувань збільшився на 56%, повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, відрахування до державного бюджету становили 3,35 млрд грн, до місцевих бюджетів – 477 млн грн. Ще 558 млн грн компанія перерахувала як ЄСВ.

"Минулоріч підприємства "Інтерпайп" сплатили до бюджетів всіх рівнів рекордні обсяги податків, незважаючи на війну, постійні обстріли Нікополя, логістичні перепони та зменшення замовлень з боку українських споживачів. Тим не менш, компанія продовжує працювати та виробляти продукцію із великою доданою вартістю, забезпечуючи країну валютною виручкою та тисячі людей робочими місцями у прифронтовому регіоні", – прокоментував директор "Інтерпайп" з економіки та фінансів Сергій Кузьменко.

Нагадаємо, "Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У 2022 року "Інтерпайп" реалізував 384 тис. тонн трубної продукції та 87 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

На підприємствах "Інтерпайп"працюють 10 тис. співробітників. У 2023 році Компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн.