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Гривня знову падає: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Новини БізнесЦензор Фінанси

гривня,курс,валют,долар

Курс гривні перейшов до зниження щодо долара США та євро після укріплення на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 25 січня, на рівні 37,5252 грн/$, порівняно із 37,4544 грн/$ у середу.

Водночас курс гривні до євро знизився на 19 копійок – до 40,8837 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: Михайло Орлюк
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качели-- улюблена гра всіх голів нац банку
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24.01.2024 16:26 Відповісти
качелі - улюблена гра усіх редакторів новинних помийниць.
Цензор, ну скільки можна фігнею страждати?!!!! Не чіпайте гривню, ну не ваше це.
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24.01.2024 16:30 Відповісти
Вас опівських глистів послухати, то цензору взагалі нічого не потрібно чіпати. Потрібно відразу вимкнути сайт.
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24.01.2024 16:50 Відповісти
Як же дістали глисти, які ладні виправдати усе лайно, якщо воно виходить не від зебілів.
Подивись на заголовки саме БізнесЦензор за останні кілька місяців, де згадується гривня і тоді, може, все зрозумієш. Тут свідомо підіграють твоїй, я так зрозумів, не любимій опі. Вся та наволоч, що ошивається піля янелоха, особливо отой підарасище Гетманцев просто знищують наші економіку і гривню заодно. Вона тримається не завдяки опі, а завдяки диву (думаю, Ви знаєте його джерела) Шум в інфопросторі ж, який підігрують в тому числі і тут лише погіршують ситуацію.
Ще раз гляньте і порахуйте, почитайте новини тут про гривню і це Вам стане очевидним.
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24.01.2024 17:10 Відповісти
Так навіщо фінансувати і до того збиткові бюджетні видаткові сфери, ну для прикладу: культуру, освіту, науку, спорт,-особливо в умовах війни?! Вони точно не допоможуть перемогти, а відтягують коштів досить суттєво. Тому, або хай заробляють і самі себе фінансують, або нячого доїти державу!!
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24.01.2024 16:47 Відповісти
гривня не падає, не стрибає, а скаче
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24.01.2024 16:50 Відповісти
слухайте, коли коливання сягнуть хоча б 5 гривень на день, тоді можна писати "падає, укріплюється"... на тих копійках, що зараз, все одно статки зможуть підвищити лише ті, хто оперує мілліардами. курси на товар, який продають в магазині, все дно базуються на інших показниках...
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24.01.2024 17:04 Відповісти
Пане, пілігрім,дивно,що ви так недооцінюєте,так зване дріб*язкове,"коливання" курсу гривні.Ви чомусь не помічаєте,що ніякого коливання то і нема.Гривня,не боюсь цього слова,стрімко падає .Немає коливання.Де курс 36,568,який був до хитрої подачі кабміном,а значить нацбанком,-про перехід до гнучкого курсу?А на базарах ніякого укріплення і не бачать....Є політичний курс-до ДНЯ Соборності,до ще якогось Дня.Ви не помічаєте?
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24.01.2024 17:20 Відповісти
Печатний станок запущений,всі товари піднялись в ціні на 20%.Це вже шалена девальвація.
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24.01.2024 20:38 Відповісти
 
 