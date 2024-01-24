Гривня знову падає: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
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Курс гривні перейшов до зниження щодо долара США та євро після укріплення на початку тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 25 січня, на рівні 37,5252 грн/$, порівняно із 37,4544 грн/$ у середу.
Водночас курс гривні до євро знизився на 19 копійок – до 40,8837 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Цензор, ну скільки можна фігнею страждати?!!!! Не чіпайте гривню, ну не ваше це.
Подивись на заголовки саме БізнесЦензор за останні кілька місяців, де згадується гривня і тоді, може, все зрозумієш. Тут свідомо підіграють твоїй, я так зрозумів, не любимій опі. Вся та наволоч, що ошивається піля янелоха, особливо отой підарасище Гетманцев просто знищують наші економіку і гривню заодно. Вона тримається не завдяки опі, а завдяки диву (думаю, Ви знаєте його джерела) Шум в інфопросторі ж, який підігрують в тому числі і тут лише погіршують ситуацію.
Ще раз гляньте і порахуйте, почитайте новини тут про гривню і це Вам стане очевидним.