Шмигаль оголосив про будівництво трирівневої лінії оборони вартістю десятки мільярдів гривень
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Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів на усіх напрямках, на це вже виділено десятки мільярдів гривень.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив спільному з головою уряду Словаччини Робертом Фіцо брифінгу в Ужгороді, передає Укрінформ.
"Сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів – це захист на всіх напрямках. Уряд виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати ворога, так і просуватися вперед", – розповів Шмигаль.
За його словами, спецтехніку для будівництва оборонних споруд Україна може придбати у Словаччини.
"Ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром Фіцо ми дійшли згоди, що будемо співпрацювати в питанні поставок такої техніки з боку Словацької республіки", – сказав Шмигаль.
Він уточнив, що зокрема словацькі приватні компанії постачатимуть броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т-72.
"Сьогодні можу сказати, що Словаччина уже ухвалила рішення для поставки двох машин для розмінування "Божена-4", аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини. Ми надзвичайно вдячні за це", – зазначив Шмигаль.
Як повідомлялося, Кабмін від початку року виділив 20 мільярдів гривень на зведення фортифікаційних укріплень.
У грудні минулого року уряд також виділив 788 мільйонів гривень на закупівлю автотехніки та спецтехніки для розмінування та зведення фортифікацій.
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