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Шмигаль закликав уряд Словаччини зняти обмеження на імпорт української агропродукції

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шмигаль,фіцо

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у розмові зі словацьким колегою Робертом Фіцо закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

"В аграрній сфері наголосив пану Фіцо, що односторонні заборони на імпорт української аграрної продукції є непрагматичним та непотрібним інструментом. Наш уряд запровадив процедуру верифікації та узгодження експорту окремих сільськогосподарських груп товарів до низки держав ЄС, зокрема до Словаччини. Це той крок назустріч, який зробила Україна до наших європейських сусідів. І тепер ми чекаємо кроків у відповідь. Тому закликав уряд Словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт", – сказав Шмигаль на брифінгу за результатами зустрічі з Фіцо 24 січня в Ужгороді, передає Інтерфакс-Україна.

Сторони також обговорили потенціал співробітництва в енергетичній сфері, зокрема, домовилися прискорити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора Мукачева – Вельке Капушани.

Крім того Шмигаль запропонував оператору газотранспортної системи Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні.

Серед іншого, коментуючи нафтові питання, прем'єр зазначив, що Україна отримала пропозицію від словацького оператора "СловНафта", про деталі якої буде повідомлено пізніше.

Автор: Галина Ялівець
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