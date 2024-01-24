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ООН (324) росія (11712)

ООН відкрила рахунок у російському банку для отримання внесків від влади РФ

Новини БізнесЦензор Фінанси

гутерреш

Секретаріат Організації Об’єднаних Націй (ООН) у 2022 році відкрив рахунок у російському банку, який використовується для отримання внесків.

Інформацію про це представник ООН підтвердив російському фінансовому виданню Frank Media.

"Відкриття рахунку було необхідним, оскільки інші звичайні канали оплати зіткнулися з проблемами, викликаними санкціями", – пояснив представник ООН.

Він зазначив, що організація прагне допомагати всім державам-членам ООН у виплаті внесків, оскільки інакше вони втрачають право голосу. Назву банку, де було відкрито рахунок, представник організації не розкрив.

Відповідно до статті 19 Статуту ООН, член Організації, який має заборгованість зі сплати грошових внесків, позбавляється права голосу в Генеральній Асамблеї, якщо сума його заборгованості дорівнює або перевищує суму внесків за два повні попередні роки. Генеральна Асамблея може, однак, дозволити такій країні брати участь у голосуванні, якщо вона визнає, що прострочення платежу обумовлена незалежними від неї обставинами.

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СРСР став членом ООН наприкінці жовтня 1945 року, у 1991 році його місце зайняла РФ. За даними на сайті ООН, Росія відсутня у списках країн-боржників.

У 2023 році РФ сплатила обов'язкові внески в рамках регулярного бюджету ООН на суму $54,6 млн, стільки ж вона сплатила у 2022 році.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+17
Йо&аний стид
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24.01.2024 14:41
+11
А ми все гадаємо чого ж те ООНо так ******** кацапам.
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24.01.2024 14:41
+7
пох,всеравно оон безсмысленая организация которая ни на что не влияет
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24.01.2024 14:44
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Йо&аний стид
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24.01.2024 14:41 Відповісти
Мсье, же не манж па сис жур...
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24.01.2024 14:50 Відповісти
Це не стид, це ООН - організація, яка знаходиться набагато глибше, ніж навіть найглибший сором який може відчувати людина. Ну не можна від навозної мухи очікувати вчинків, які проти її природи. Так само і з ООН.
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24.01.2024 15:05 Відповісти
А ми все гадаємо чого ж те ООНо так ******** кацапам.
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24.01.2024 14:41 Відповісти
пох,всеравно оон безсмысленая организация которая ни на что не влияет
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24.01.2024 14:44 Відповісти
єто другое. ви нє понімаете.
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24.01.2024 14:44 Відповісти
за всіма законами рф не є спадкоємцем срср у раді безпеки оон,спадкоємцями є Україна та Білорусь представник рф просто нахабно зайняв місце срср.
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24.01.2024 14:46 Відповісти
Україна на Білорусь є спадкоємицями УРСР та БРСР котрі були ОКРЕМИМИ членами ООН та навіть є її співзасновниками АЛЕ без постійного представництва у Радбезі та права вето. А те що юридично РФ не є спадкоємицею СРСР, і що це нічим юридично не підкріплено, це вірно, але місце РФ у Радбезі та її право вето було сприйнято світовою спільнотою, у т.ч. Україною, як щось само собою зрозуміле, а тому - пізно пити Боржомі коли печінка відвалилась, тож на цей час єдиний спосіб позбавитись впливу цієї рашистської гідоти на ООН це розпустити ООН і створити НОВИЙ міжнародний орган як це відбулось із Лігою націй перед створенням ООН!!!
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24.01.2024 15:03 Відповісти
у Лігі націй хоча б вистачило мужності вигнати агрессора срср після нападу на Фінляндію.
з іншим згоден Захід просрав цей момент треба було добивати сосію.
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24.01.2024 15:10 Відповісти
На Лігу націй не було впливу комуністів, нацистів та НЕ БУЛО ПРАВА ВЕТО, тому Японія та Німеччина коли вирішили загарбати сусідні країни САМІ вийшли з її складу, але якоїсь РЕАЛЬНОЇ дієвості цієї організації теж не було. Поки що усі міжнародні органи це лише експеримент, і поки невдалий, але хто зна, як воно буде у майбутньому, до котрого навряд чи ми доживемо бо надто кволо все це відбувається!!!
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24.01.2024 15:24 Відповісти
будуть військові союзи 2-3 країн як і раніше.
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24.01.2024 15:28 Відповісти
мабуть, в тому банку ще є багато персональних рахунків членів оон...
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24.01.2024 14:48 Відповісти
це все, що нам треба знати про міжнародну стурбованість та західні цінності. єдина справжня цінність цих куколдів - власний комфорт
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24.01.2024 14:48 Відповісти
Якщо вже ООН зайсається обходом санкцій - то санкції будуть нуль.
Тому, що зараз подадуть до суду підсанкційні фірми і виграють. Адвокати будуть посилатись на прецендент з міжнародною організацією №1.
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24.01.2024 14:48 Відповісти
Корейський вчений, фвнансист, пояснив, що санкції вводять не для того щоб хтось чогось не мав змоги купити, а щоб купив в кілька разів дорожче по дорозі через мережу полкладок з корупційним душком.
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24.01.2024 14:52 Відповісти
Хай так, але у будь якому випадку це погіршує становище країни відносно якої діють санкції і вона менш спроможна на агресію аніж коли цих санкцій не було б!!!
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24.01.2024 14:57 Відповісти
А, ось так діють санкції! - не знав..не знав.
Виходить, мордору просто стало трохи дорожче нас вбивати і все? (корупційний душок не для нього - йому він ароматний).
Просто підняли вартість життя українця?
................
Молодець - 5.
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24.01.2024 15:38 Відповісти
"ООН відкрила рахунок у російському банку" - і це все, що треба знати і пам'ятати про цю помийку, під назвою ООН, і її хробака Гутієриша.
Ще ніколи полковник Ісаєв не був так близько до провалу!
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24.01.2024 14:48 Відповісти
20$ завжди 20$ . Тьху, іспанський сором...
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24.01.2024 14:49 Відповісти
Дивно що з дупи гутеріша не стирчить пляшка, а сиоїть наче з нею в ср...ці.
Огидне видовище🙈
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24.01.2024 14:50 Відповісти
В черговий раз ця оонА спалилась на тому шо головне для них це бабло. А чіє воно то неважливо
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24.01.2024 14:50 Відповісти
Скотний двір.
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24.01.2024 14:53 Відповісти
І як у ООН сподіваються мати довіру від світової спільноти якщо зайвий раз підкреслюють що гроші для них не тхнуть і там згодні приймати їх від будь якого злочинця?! Їм "по барабану" мораль, ну тоді й світу "по барабану" що там висловлюють і чим "занепокоєні" посадовці цієї міжнародної недоорганізації котра що є, що її не має, сенсу НОЛЬ!!!
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24.01.2024 14:54 Відповісти
О!
Микита черевиком стукав,а небензя тепер може і вис*атись на трибуні...
Й*баний стид...
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24.01.2024 14:55 Відповісти
******* стид. А ми ще на щось надіємось...
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24.01.2024 14:56 Відповісти
Ми і СПОДІВАЄМОСЬ і ЗРОБИМО як завжди ВСУПЕРЕЧ! Всупереч бажанню Москви створили незалежну України, всупереч бажанню Москви стали асоційованим членом ЄС, утворили власну ЛЕГАЛЬНУ ТА КАНОНІЧНУ православну церкву. Всупереч бажанню Кремля чинимо супротив його агресії, йдемо шляхом до членства у ЄС та НАТО, тож чого ж нам не досягти усього що САМІ СОБІ бажаємо ВСУПЕРЕЧ бажанням наших ворогів як зовнішніх так і внутрішніх?! Що зробиш, якщо ще з часів Богдана Хмельницького СПОДІВАЛИСЬ домовитись про щось із Московією (т.з. "роССією") і завжди отримували з її боку лише попрання усіх угод, брехню та обман. Тож якщо ЗАВДЯКИ не виходить, доводиться досягати свого ВСУПЕРЕЧ та знести нарешті у центрі Києва й пам'ятник тому, хто повів наших пращурів шляхом Чемберлена і нарешті піти шляхом Черчиля!
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24.01.2024 15:12 Відповісти
Мрій далі.
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24.01.2024 15:55 Відповісти
Спецсчет для фанов путинфирштейн
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24.01.2024 14:57 Відповісти
І ніхто не вимага відставки гутеріша. Дивна ситуація. Гнила.
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24.01.2024 15:01 Відповісти
******* стид. Це вже просто пробиття дна...
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24.01.2024 15:01 Відповісти
Дна вже немає. Просто бездонна яма.
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24.01.2024 15:04 Відповісти
Це було б схоже на заснування Гітлером благодійної організації для жертв Голокосту.
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24.01.2024 15:01 Відповісти
Не схоже, бо ці гроші НЕ для постраждалих від агресії рашистів, а для тих хто заплющує на неї очі!!!
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24.01.2024 15:14 Відповісти
Я говорив про рівень цинізму.
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24.01.2024 17:13 Відповісти
Ще трошки і кацапи цьому гімнюку персональний аміакопровід побудують.
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24.01.2024 15:15 Відповісти
Цікаво, а чому це оголошують тільки зараз?
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24.01.2024 15:16 Відповісти
Бо стало відомо тільки вчора, а московити (т.з. "роССіяни") не бажають платити у іншій валюті окрім свого рубля.
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24.01.2024 15:26 Відповісти
Як казав дід Архімед, - «Хто девушкав нахарчовує, той їх і витанцьовує!!»
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24.01.2024 15:19 Відповісти
Тобто, з виключенням мокшандії зі складу організації проблем нема зовсім.
І механізм, як видно, примітивний. А казали "це не просто"
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24.01.2024 15:21 Відповісти
На роzzсії можно відкрити рахунок тільки в рублях. Ну раз рахунок в рублях, так нехай ООН і зарплатню отримую в рублях. А другє - а навіщо оон рублі?
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24.01.2024 15:42 Відповісти
це вже який новий рівень цивілізованості так званих цивілізованих країн? чи ще ні?
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24.01.2024 15:53 Відповісти
Організація Оплачених Націй
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24.01.2024 16:29 Відповісти
продажне гівООНо.
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24.01.2024 17:39 Відповісти
А гроші таки не пахнуть...
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24.01.2024 17:58 Відповісти
prostitutki!!!
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24.01.2024 18:39 Відповісти
Куда смотрит Алькаида ?
Пора врезать несколько самолётов в здание ООН.
**** нный стыд.
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24.01.2024 20:54 Відповісти
Питання одне: чому Україна не ставить питання про виключення московії з ООН? Може я щось пропустив?
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25.01.2024 08:31 Відповісти
 
 