У Росії не вистачає грошей на заміну десятків тисяч аварійних ліфтів
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Через рік по всій Росії необхідно замінити понад 100 000 із 550 тис. ліфтів, але коштів на оновлення 45 000 з них немає.
Про це пише російський "Комерсант" із посиланням на підрахунки Російського ліфтового об'єднання (РЛО).
Потреба в заміні обладнання розрахована з урахуванням закінчення терміну служби ліфтів у багатоквартирних будинках, лікарнях, поліклініках та інших соцустановах.
Зокрема, заміна близько 45 000 із 81 500 ліфтів у багатоквартирних будинках по всій Росії, термін служби яких спливає у лютому 2025 року, не включена до плану капремонту таких будинків та не забезпечена фінансуванням.
Гендиректор РЛО Петро Харламов пояснив, що власники квартир у будинках, які не включені до програми капремонту, накопичують кошти на це на спецрахунках. За його словами, такий механізм працює у Росії з 2014 року, проте за цей час жоден будинок "не зумів накопичити навіть на один ліфт".
За підрахунками РЛО, у 2023 році регіональна влада збільшила закупівлю ліфтового обладнання майже вдвічі, але лише до 18,9 тис. одиниць, у 2024 році можуть замінити ще 20 тисяч ліфтів, однак цього недостатньо.
Як повідомлялося, раніше один з найбільших виробників ліфтів та підйомного обладнання у світі компанія Otis пішла з Росії, продавши свій місцевий бізнес. Також активи у РФ продала фінська корпорація Kone – світовий лідер у галузі виробництва ліфтів та ескалаторів.
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