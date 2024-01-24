Словаччина не блокуватиме допомогу ЄС для України на 50 мільярдів євро, – Шмигаль

Словаччина підтримає програму ЄС Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні допомоги у розмірі 50 млрд євро з боку Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі зі словацькимм колегою Робертом Фіцо.

"Щойно завершили зустріч із Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості...Словаччина підтримає програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського Союзу", – зазначив він у Telegram.

Також сторони дійшли згоди, що уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Водночас триватиме співпраця у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів.

Крім того, прем’єр Словаччини запевнив у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України.

Нагадаємо, у грудні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро. Лідери держав ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб повторно спробувати вирішити це питання.

За даними Bloomberg, держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина. Якщо Орбан продовжить блокувати пакет підтримки, буде рішення решти 26 країн ЄС ухвалити його, і підготовка до такого сценарію вже йде повним ходом.

Також ЄС може запустити наступний етап штрафних заходів проти Угорщини, що може призвести до позбавлення її права голосу як країни-члена.

Водночас, за даним ЗМІ, такий сценарій може призвести до ширшої конфронтації, оскільки прем’єр Словаччини Роберт Фіцо раніше попередив, що захищатиме Угорщину від кроків, спрямованих на позбавлення її права голосу в ЄС.