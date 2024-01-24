Влада не планує закривати державний російськомовний канал "FreeДом"

Державний російськомовний телеканал "FreeДом" не закриватимуть, але його концепцію найближчим часом можуть переглянути.

Про це в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявив у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Ви пам'ятаєте історію цього каналу. Метою було доносити до росіян за межами того традиційного інформаційного трафіку, який є в них – а саме це російське телебачення – більш об'єктивну інформацію. Це непросто. У планах найближчим часом переглянути спільно з колегами концепцію цього мовника і розглянути більш ефективні та потрібні на сьогодні форми діяльності", – сказав Карандєєв.

Він уточнив, що йдеться про зміну формату і каналів комунікації.

"Питання мови медіапродукту, який продукує Мультимедійна платформа іномовлення України, нині обговорюють. Актуальною є необхідність вироблення англомовного продукту для західної аудиторії. Приміром, саме такі проєкти наразі починає реалізовувати "Укрінформ", – додав він.

Як повідомлялося, держпідприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" запустила телевізійний проєкту російською мовою "FreeДом" у березні 2022 року.

У березні 2023 року це держпідприємство уклало угоди на виготовлення передач для інформаційного марафону "Freeдом" на загальну суму 224 млн грн.

Телеканал "FreeДом" створили на базі російськомовного державного каналу "Дім"/"Дом", створеного нібито для мешканців окупованих територій. Про ідею створення такого телеканалу Володимир Зеленський розповів ще перед першим туром президентських виборів.

Із січня 2020 року ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" керує Юлія Островська, яка раніше працювала директоркою із виробництва студії "Квартал 95"