США забезпечать бюджетну підтримку для України на $11,8 мільярда, – Єллен
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Міністерка фінансів США Джанет Єллен запевнила прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у тому, що адміністрація Байдена має намір забезпечити Києву бюджетну підтримку у розмірі $11,8 млрд у межах запиту на додаткове фінансування.
Про це пише "Голос Америки" із посиланням на заяву Мінфіну США за підсумками онлайн-зустрічі з українським прем’єром.
У ньому зазначається, що Єллен "підкреслила важливість якнайшвидшого ухвалення Конгресом рішення про фінансову підтримку України".
Мінфін заявив, що лідерство США у наданні прямої бюджетної підтримки Україні стимулює інших донорів, які забезпечують приблизно три чверті потреб України у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік, що підтримує життєво важливі державні операції, включаючи лікарні, школи та служби швидкого реагування.
"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою", – заявили у Мінфіні, додавши, що ця підтримка також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет та свободи демократичних країн.
"Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і (разом з тим допоможе) відстояти інтереси національної безпеки США у глобальному масштабі", – наголосило Міністерство фінансів.
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https://www.appropriations.senate.gov/imo/media/doc/national_security_and_border_act_text.pdf
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For an additional amount for ''Economic Support Fund'', $11,850,000,000, to remain available until September 30, 2025:
Згідно мінфіну підтримка США
в 2022 році 11.9млрд
в 2023 році 10.9млрд
https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435
Збільшення немає
Теж саме зі зброєю, збільшення немає - трохи зменшення
з 1.8млрд в місяць в 2022 до 1.1млрд в місяць на 2024