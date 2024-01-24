У Мінфіні повідомили про інтерес іноземних інвесторів до двох українських держбанків (оновлено)

Іноземні інвестори цікавляться українськими державними "Укргазбанком" та "Сенс банком".

Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, передає Forbes.

"Є зацікавленість іноземних інвесторів двома державними банками. Це – "Укргазбанк" і "Сенс Банк". Ми активно готуємо їх до продажу", – зазначив Драганчук.

За його словами, Мінфін найматиме фінансових радників для цих банків.

Наразі міністерство активно напрацьовує зі Світовим Банком зміни до закону про продаж цих банків, щоб процедура була якомога "прозорішою", пише Інтерфакс-Україна. "Хочеться цього року продати ці два банки", – наголосив Драганчук.

Також заступник міністра наголосив, що у держави є стратегія зменшення своєї частки у банківському секторі.

Коментуючи можливість приватизації "Приватбанку", Драганчук зазначив, що поки держава не готова продати цей банк. "ПриватБанк – це той банк, в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету", – наголосив він.

Як повідомлялося, 20 липня правління НБУухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін визначено органом управління корпоративними правами за акціями банку.