У Мінфіні повідомили про інтерес іноземних інвесторів до двох українських держбанків (оновлено)
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Іноземні інвестори цікавляться українськими державними "Укргазбанком" та "Сенс банком".
Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра фінансів Юрій Драганчук, передає Forbes.
"Є зацікавленість іноземних інвесторів двома державними банками. Це – "Укргазбанк" і "Сенс Банк". Ми активно готуємо їх до продажу", – зазначив Драганчук.
За його словами, Мінфін найматиме фінансових радників для цих банків.
Наразі міністерство активно напрацьовує зі Світовим Банком зміни до закону про продаж цих банків, щоб процедура була якомога "прозорішою", пише Інтерфакс-Україна. "Хочеться цього року продати ці два банки", – наголосив Драганчук.
Також заступник міністра наголосив, що у держави є стратегія зменшення своєї частки у банківському секторі.
Коментуючи можливість приватизації "Приватбанку", Драганчук зазначив, що поки держава не готова продати цей банк. "ПриватБанк – це той банк, в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету", – наголосив він.
Як повідомлялося, 20 липня правління НБУухвалило рішення про виведення з ринку системно важливого "Сенс Банку". Крім того, уряд ухвалив постанову, відповідно до якої Міністерство фінансів має викупити 100% акцій "Сенс Банку" у Фонду гарантування за 1 грн. Мінфін визначено органом управління корпоративними правами за акціями банку.
Будь ласка, зачекайте...
Юрій Гудименко
3 д. ·
Дефіцит держбюджету України на 2024 рік - 1,6 трильйона гривен.
Прописом - 1 600 000 000 000. Трильйон - це мільйон мільйонів. І ще 600 мільярдів зверху.
В доларах не так страшно. Нулів поменше. Це десь 42 мільярди доларів. Плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає у бюджеті.
Це число могло б бути менше, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси і якби наші українські підприємства заробляли б більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка - з дуже непростими висновками.
Давайте запросимо Boeing викупити Мотор-Січ, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у «правильних» підрядників за завищеними цінами.
Давайте запросимо Exxon видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по $20 000, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця.
Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки, тільки з маленькою умовою: треба буде «домовитися» з податковою і заносити їм щомісячно пакет з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно «біла» і податки сплачені.
Давайте запросимо Ford виробляти у нас пікапи для армії, з умовою, щоб кум прокурора чи судді увійшов у долю через товку-«одноденку».
Давайте запросимо BlackRock інвестувати в українську нерухомість, тільки нагадаємо, що землевідвід вони не отримають без хабаря, а за цей хабар ми через десять років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші.
Давайте запросимо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас працює, і візьме за це недорого.
Давайте, нарешті, запросимо Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що у будь-який момент до них прийде перевірка від ДАСУ, і чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші.
Давайте запрошувати. Нам же потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоб проходили іноземці, приносили нам євро, долари і фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну.
Давайте запрошувати. Є бажаючі?
Ау?..
.....2 зайці одним пострілом!