Розкрадання 300 мільйонів на будівництві військових складів: Завершено розслідування за підозрою екснардепа Микитася

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вимушено завершив слідство у справі стосовно екснардепа Максима Микитася та ще 5 осіб, підозрюваних у заволодінні 312 млн грн коштів Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба САП.

"23 січня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VIIІ скликання, його помічника, а також директора підконтрольної компанії, трьох колишніх та чинних військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу, які підозрюються у заволодінні понад 312 млн грн коштів Міністерства оборони", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це рішення було вимушеним та прийнятим прокурором після відмови суду у продовженні строку досудового розслідування. Зокрема, у вказаному кримінальному провадженні, використано лише 3 місяці строків слідства з 12 встановлених КПК України для розслідування проваджень вказаної категорії.

Як наслідок, сторона обвинувачення не змогла провести усіх слідчих та процесуальних дій, які вважала за необхідне провести для доведення своєї позиції при розгляді справи судом по суті, додали в САП.

Як повідомлялося, екснардепа Максима Микитася підозрюють у заволодінні коштами Міноборони під час виконання підряду на будівництво складів на суму понад 307 млн грн.

За даними слідства, у 2018 році Міноборони уклало контракти з підконтрольними Микитасю компаніями на будівництво захищених складів зберігання ракет. Сума угод становила майже 3 млрд грн. Тодішній депутат планував заволодіти частиною цих грошей, але йому заважали законодавчі обмеження – Міноборони могло сплатити як аванс лише 30% від річного обсягу робіт.

Тож нардеп та його помічник залучили офіцерів ЗСУ, щоб ухвалити зміни до постанов Кабміну, які дозволяли перерахування авансу у розмірі 80% від вартості контракту.

Зрештою на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 307 млн грн.

Утім, будівництво так і не розпочали, а виділені кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.