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У США закінчились гроші на ремонт переданої Україні зброї, – Пентагон

Новини БізнесЦензор Технології

патрік,райдер

У Міністерстві оборони США заявили, що відсутність фінансування не тільки впливає на спроможність країни надсилати озброєння Україні, а й допомагати з ремонтом вже наданого.

Про це на брифінгу сказав речник американського оборонного відомства Патрик Райдер, передає Європейська правда.

Він нагадав, що через брак фінансування Пентагон не може вилучати зброю з власних запасів, що заважає "задовольняти найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи такі речі, як артилерійські снаряди, протитанкові засоби, ракети ППО".

"Крім того, без додаткового фінансування ми не можемо надавати системи і обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб і допомагати їм підтримувати в робочому стані системи, які ми вже надали раніше", – підкреслив Райдер.

Він додав, що Пентагон продовжить співпрацювати з Конгресом і закликатиме якнайшвидше ухвалити рішення про додаткове фінансування.

Автор: Юлiя Недашківська
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Увага всього світу прикута до американо-мексиканського кордону. Саме там найбільший виклик людства за всю історію. 90% ядерного арсеналу США направлені на Техас, Арізону і Нью-Мексіко, щоб у разі прориву групи латинос і їх спробі влаштуватись на роботі і асимілюватись серед інших жителів США тут же їх анігілювати потужним ядерним вибухом…. Попіл розсіявся - і Штати втратили Гаваі, Китай захопив Тайвань, Близький Схід втрачено, а Європа на чолі з Україною воює з усією віссю зла. Штати канули в Лету.
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24.01.2024 12:27 Відповісти
А нам і не треба ваша зброя. Нам треба "бойові лопати Кулеби".
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24.01.2024 12:53 Відповісти
 
 