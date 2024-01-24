У США закінчились гроші на ремонт переданої Україні зброї, – Пентагон

У Міністерстві оборони США заявили, що відсутність фінансування не тільки впливає на спроможність країни надсилати озброєння Україні, а й допомагати з ремонтом вже наданого.

Про це на брифінгу сказав речник американського оборонного відомства Патрик Райдер, передає Європейська правда.

Він нагадав, що через брак фінансування Пентагон не може вилучати зброю з власних запасів, що заважає "задовольняти найнагальніші потреби України на полі бою, включаючи такі речі, як артилерійські снаряди, протитанкові засоби, ракети ППО".

"Крім того, без додаткового фінансування ми не можемо надавати системи і обладнання для задоволення середньострокових і довгострокових потреб і допомагати їм підтримувати в робочому стані системи, які ми вже надали раніше", – підкреслив Райдер.

Він додав, що Пентагон продовжить співпрацювати з Конгресом і закликатиме якнайшвидше ухвалити рішення про додаткове фінансування.