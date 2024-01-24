БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
693 відвідувача онлайн
Новини Енергетика
2 734 4
Польща (2052) електроенергія (2970) Міненерго (697)

Україна надала допомогу польській енергосистемі

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія

Увечері, 23 січня, українська енергосистема надавала допомогу польському оператору системи передачі та забирала надлишки електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Учора ввечері у Польщі виник надлишок електроенергії, який на запит польського оператора системи передачі забрала Україна, загальний обсяг переданої електроенергії склав 1600 МВт-год", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні дефіциту електроенергії немає, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії.

Водночас в аварійний ремонт виведено дві одиниці генеруючого обладнання. У резерві перебуває блок ТЕС, який буде задіяно за потреби.

У Міненерго нагадали про важливість зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання – з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00. Енергетики закликають українців споживати електроенергію відповідально.

Загалом ситуація контрольована, стабілізаційні графіки відключень не застосовуються.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лоханулись, і просочилась інфа скільки продають електроенергії в ЄС?
показати весь коментар
24.01.2024 13:57 Відповісти
Якось це дивно звучить, наче "жебрак надав допомогу благодійнику і забрав три мідяка, які той йому кинув". Я думав, надавати допомогу - це коли МИ допомагаємо, а не коли НАМ. Ох уж цей мені зелений новояз...
показати весь коментар
24.01.2024 15:35 Відповісти
В подяку поляки заблокували кордон для українців...
показати весь коментар
24.01.2024 15:47 Відповісти
 
 