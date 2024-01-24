Україна надала допомогу польській енергосистемі

Увечері, 23 січня, українська енергосистема надавала допомогу польському оператору системи передачі та забирала надлишки електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Учора ввечері у Польщі виник надлишок електроенергії, який на запит польського оператора системи передачі забрала Україна, загальний обсяг переданої електроенергії склав 1600 МВт-год", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні дефіциту електроенергії немає, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії.

Водночас в аварійний ремонт виведено дві одиниці генеруючого обладнання. У резерві перебуває блок ТЕС, який буде задіяно за потреби.

У Міненерго нагадали про важливість зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання – з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00. Енергетики закликають українців споживати електроенергію відповідально.

Загалом ситуація контрольована, стабілізаційні графіки відключень не застосовуються.