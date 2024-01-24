Україна надала допомогу польській енергосистемі
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Увечері, 23 січня, українська енергосистема надавала допомогу польському оператору системи передачі та забирала надлишки електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Учора ввечері у Польщі виник надлишок електроенергії, який на запит польського оператора системи передачі забрала Україна, загальний обсяг переданої електроенергії склав 1600 МВт-год", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в Україні дефіциту електроенергії немає, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії.
Водночас в аварійний ремонт виведено дві одиниці генеруючого обладнання. У резерві перебуває блок ТЕС, який буде задіяно за потреби.
У Міненерго нагадали про важливість зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання – з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00. Енергетики закликають українців споживати електроенергію відповідально.
Загалом ситуація контрольована, стабілізаційні графіки відключень не застосовуються.
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