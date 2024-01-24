Електромобіль вперше очолив рейтинг найпопулярніших нових авто в Європі
Новини БізнесЦензор Транспорт
У 2023 році вперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі. Йдеться про американську Tesla Model Y.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Dataforce.
Зазначається, що впродовж року Model Y була лідером продажу 7 з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.
Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.
Отже, десятка найбільш продаваних автомобілів у Європі у 2023-му:
- Tesla Model Y – 254822 одиниці;
- Dacia Sandero – 235893;
- VW T-Roc – 206438;
- Renault Clio – 202942;
- Peugeot 208 – 194376;
- Opel Corsa – 188662;
- VW Golf – 184279;
- Toyota Yaris Cross – 176685;
- VW Tiguan – 174267;
- Skoda Octavia – 161784.
Як повідомлялося, за 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...