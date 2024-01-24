Електромобіль вперше очолив рейтинг найпопулярніших нових авто в Європі

У 2023 році вперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі. Йдеться про американську Tesla Model Y.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Dataforce.

Зазначається, що впродовж року Model Y була лідером продажу 7 з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.

Отже, десятка найбільш продаваних автомобілів у Європі у 2023-му:

Tesla Model Y – 254822 одиниці;

Dacia Sandero – 235893;

VW T-Roc – 206438;

Renault Clio – 202942;

Peugeot 208 – 194376;

Opel Corsa – 188662;

VW Golf – 184279;

Toyota Yaris Cross – 176685;

VW Tiguan – 174267;

Skoda Octavia – 161784.

Як повідомлялося, за 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.