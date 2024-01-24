БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
693 відвідувача онлайн
Новини Транспорт
403 0
авто (3623) Європа (556) електромобіль (605)

Електромобіль вперше очолив рейтинг найпопулярніших нових авто в Європі

Новини БізнесЦензор Транспорт

tesla

У 2023 році вперше в історії електромобіль очолив рейтинг найпопулярніших нових авто у Європі. Йдеться про американську Tesla Model Y.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром" із посиланням на дані Dataforce.

Зазначається, що впродовж року Model Y була лідером продажу 7 з 12 місяців, демонструючи свою незмінну популярність.

Водночас Dacia Sandero лідирувала у чотирьох місяцях, а Volkswagen T-Roc посідав на першому місці один раз.

Отже, десятка найбільш продаваних автомобілів у Європі у 2023-му:

  • Tesla Model Y – 254822 одиниці;
  • Dacia Sandero – 235893;
  • VW T-Roc – 206438;
  • Renault Clio – 202942;
  • Peugeot 208 – 194376;
  • Opel Corsa – 188662;
  • VW Golf – 184279;
  • Toyota Yaris Cross – 176685;
  • VW Tiguan – 174267;
  • Skoda Octavia – 161784.

Як повідомлялося, за 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 