Польські аграрії розпочинають великі протести з вимогами щодо імпорту з України

Відсьогодні у Польщі розпочинається загальнонаціональний протест фермерів з вимогами щодо захисту їхнього бізнесу від імпорту з третіх країн, зокрема України.

Як пише RMF FM, аграрії планують вийти на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях по всій території країни, передає "Європейська правда".

Протест найчастіше буде проходити у формі не блокади, а повільного руху колони, або ж демонстрації уздовж дороги.

Ключова вимога протесту – зупинити "безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейські стандарти".

Польські аграрії наполягають, що опинились у неконкурентному становищі через те, що вони у своїй діяльності зобов’язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються.

Також вони хочуть протестом закликати готувати "стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства" з поділом на сектори.

Ще одна вимога протестувальників – переглянути спільну європейську політику у сфері сільського господарства. Зокрема, вони невдоволені низкою обмежень, пов’язаних з Європейським зеленим курсом, і хочуть змін та більшої "гнучкості" у національній стратегії на увесь період до 2027 року.

Як повідомлялося, Україна запропонувала Польщі механізм верифікації експорту агропродукції відповідно до рішення Європейської Комісії, який вже ефективно працює з Румунією і Болгарією