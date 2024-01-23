Мазепа вийшов з-під варти під заставу
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Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу.
Про це з посиланням на пресслужбу компанію, повідомляє Forbes.
23 січня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід для бізнесмена та керівника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, зменшивши розмір встановленої для нього застави з 350 млн грн до 21 мільйона гривень.
19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Ігоря Мазепи у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з альтернативою внесення застави у розмірі 349,7 млн грн. Прокуратура просила арештувати Мазепу, встановивши для нього заставу у розмірі 700 мільйонів гривень.
Напередодні співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали бізнесмена, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон.
У ДБР звинуватили Мазепу у створенні злочинної організації, які у 2020-2021 роках нібито протиправно заволоділа 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, з метою її подальшої забудови.
ДБР також оприлюднило схему забудови дамби Київської ГЕС, вказавши на ній чотири котеджних містечка загальною площею 219 гектарів, не уточнивши, про які саме 7 га йдеться.
Крім того, на схемі вказано номер кримінального провадження у справі – №42014100120000009, воно відкрите ще у квітні 2014 року за фактом зловживання службовим становищем співробітниками правоохоронних органів, Держгеокадастру, Держлісагентства та Держводагенства.
Сам Ігор Мазепа уточнив, що висунута йому підозра стосується виділення земельної ділянки на 2,4 га. На його думку, розмір застави, яку вимагали для нього прокурори, неспівмірний із можливими збитками у цій справі, а сама вона може бути пов’язана з його публічними заявами про тиск силовиків на український бізнес.
Мазепа є одним із засновників громадського руху "Маніфест 42", який закликав українські бізнес-об’єднання до спротиву свавіллю силовиків.
Після обурення широкого кола українських підприємців через занадто жорсткі, на їх думку, дії правоохоронців у цій справі, 22 січня її прокоментував президент Володимир Зеленський. Він назвав дискусію з бізнесом "непростою" і закликав підготувати рішення, "щоб усі складнощі між урядовями, бізнесом, правоохоронцями були зняті".
Будь ласка, зачекайте...
Юрій Гудименко
3 д. ·
Дефіцит держбюджету України на 2024 рік - 1,6 трильйона гривен.
Прописом - 1 600 000 000 000. Трильйон - це мільйон мільйонів. І ще 600 мільярдів зверху.
В доларах не так страшно. Нулів поменше. Це десь 42 мільярди доларів. Плюс-мінус. Це стільки нам не вистачає у бюджеті.
Це число могло б бути менше, якби до нас заводили гроші іноземні бізнеси і якби наші українські підприємства заробляли б більше, сплачуючи при цьому більше податків. Це дуже проста логіка - з дуже непростими висновками.
Давайте запросимо Boeing викупити Мотор-Січ, але пояснимо американцям, що запчастини треба купувати у «правильних» підрядників за завищеними цінами.
Давайте запросимо Exxon видобувати у нас нафту, але попередимо, що депутатам облради треба буде роздати по $20 000, аби вони милостиво дозволили інвестувати гроші в регіон і створити робочі місця.
Давайте запросимо Apple відкрити у нас заводи і сплачувати податки, тільки з маленькою умовою: треба буде «домовитися» з податковою і заносити їм щомісячно пакет з кешем, аби не мати проблем, навіть якщо вся бухгалтерія абсолютно «біла» і податки сплачені.
Давайте запросимо Ford виробляти у нас пікапи для армії, з умовою, щоб кум прокурора чи судді увійшов у долю через товку-«одноденку».
Давайте запросимо BlackRock інвестувати в українську нерухомість, тільки нагадаємо, що землевідвід вони не отримають без хабаря, а за цей хабар ми через десять років арештуємо їх керівництво, а не чиновника, який вимагав гроші.
Давайте запросимо Colt побудувати у нас пару заводів, але попередимо, що з контрактами потрібно йти до якогось чергового Гринкевича, який пояснить, як у нас працює, і візьме за це недорого.
Давайте, нарешті, запросимо Northrop Grumman виробляти у нас зброю, тільки щоб вони знали, що у будь-який момент до них прийде перевірка від ДАСУ, і чергова Басалаєва поставить їх до відома, що бізнес в Україні не має права заробляти гроші.
Давайте запрошувати. Нам же потрібні інвестиції, нам життєво необхідні гроші в бюджет. Нам потрібно, щоб проходили іноземці, приносили нам євро, долари і фунти, будували заводи, сплачували податки, наповнювали казну.
Давайте запрошувати. Є бажаючі?
Ау?..