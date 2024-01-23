Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу.

Про це з посиланням на пресслужбу компанію, повідомляє Forbes.

23 січня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід для бізнесмена та керівника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, зменшивши розмір встановленої для нього застави з 350 млн грн до 21 мільйона гривень.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Ігоря Мазепи у вигляді тримання під вартою до 27 лютого з альтернативою внесення застави у розмірі 349,7 млн грн. Прокуратура просила арештувати Мазепу, встановивши для нього заставу у розмірі 700 мільйонів гривень.

Напередодні співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали бізнесмена, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон.

У ДБР звинуватили Мазепу у створенні злочинної організації, які у 2020-2021 роках нібито протиправно заволоділа 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС, з метою її подальшої забудови.

ДБР також оприлюднило схему забудови дамби Київської ГЕС, вказавши на ній чотири котеджних містечка загальною площею 219 гектарів, не уточнивши, про які саме 7 га йдеться.

Крім того, на схемі вказано номер кримінального провадження у справі – №42014100120000009, воно відкрите ще у квітні 2014 року за фактом зловживання службовим становищем співробітниками правоохоронних органів, Держгеокадастру, Держлісагентства та Держводагенства.

Сам Ігор Мазепа уточнив, що висунута йому підозра стосується виділення земельної ділянки на 2,4 га. На його думку, розмір застави, яку вимагали для нього прокурори, неспівмірний із можливими збитками у цій справі, а сама вона може бути пов’язана з його публічними заявами про тиск силовиків на український бізнес.

Мазепа є одним із засновників громадського руху "Маніфест 42", який закликав українські бізнес-об’єднання до спротиву свавіллю силовиків.

Після обурення широкого кола українських підприємців через занадто жорсткі, на їх думку, дії правоохоронців у цій справі, 22 січня її прокоментував президент Володимир Зеленський. Він назвав дискусію з бізнесом "непростою" і закликав підготувати рішення, "щоб усі складнощі між урядовями, бізнесом, правоохоронцями були зняті".