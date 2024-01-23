У Євросоюзі створять управління зі штучного інтелекту

Європейська Комісія має намір ухвалити рішення про створення Європейського управління зі штучного інтелекту.

Про це свідчить проєкт документа, який опинився у розпорядженні видання Euractiv, передає Європейська правда.

Як зазначається, цей знаковий закон ЄС про регулювання штучного інтелекту має бути офіційно ухвалений найближчими тижнями на основі політичної угоди, укладеної в грудні.

Ідея створення Управління з питань штучного інтелекту для централізованого забезпечення дотримання правил у сфері ШІ належить Європейському Парламенту.

Під час переговорів між євроінституціями розмір Управління був зменшений, а саме відомство було інтегроване в Єврокомісію.

Управління зі штучного інтелекту відіграватиме насамперед допоміжну роль у забезпеченні дотримання правил щодо систем штучного інтелекту, оскільки основна частина повноважень буде покладена на національні органи влади.

Однак на Управління покладено завдання контролювати моделі та системи ШІ загального призначення – найпотужніші види штучного інтелекту на сьогодні.

Раніше директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у своєму блозі повідомила, що штучний інтелект змінить глобальну економіку. Він може торкнутися майже 40% робочих місць по всьому світу, замініючи одні та доповнюючи інші.