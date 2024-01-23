"Укренерго" попередило про шахраїв, які пропонують обмін лампочок із доплатою 100 гривень

"Укренерго" спростовує поширену в мережі інформацію про обмін компанією звичайних лампочок на LED з доплатою 100 грн за кожну.

"Обережно! Шахраї знову використовують назву нашої компанії у своїх цілях. Наголошуємо – "Укренерго" не обмінює жодних лампочок, тим більше не видає за них винагороду", – сказано в повідомленні компанії.

Там закликали не переходити за подібними посиланнями й не заповнювати жодних заявок, запропонованих у таких оголошеннях. Контактні дані, які там пропонується вказати, шахраї можуть використати у своїх цілях.

"Будь ласка, надсилайте скарги на такі неправдиві повідомлення і не допускайте їх поширення", – закликали в "Укренерго".

Раніше повідомлялося, що з 4 січня усі пенсіонери можуть обміняти додатково до 5 нових LED-ламп у відділеннях "Укрпошти" українських міст, крім тимчасово окупованих територій.

Програма обміну ламп підтримана Євросоюзом та реалізується Мінекономіки, Мінцифри, Мінінфраструктури та АТ "Укрпошта" в усіх регіонах України, крім зони бойових дій та тимчасово окупованих територій.