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Латвія виділила 16 мільйонів євро на підтримку біженців із України

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латвія

На покриття витрат, які виникають у муніципальної влади Латвії у зв’язку з прийомом та підтримкою біженців з України, уряд на період до літа 2024 року виділив 15,62 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство з охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії (VARAM), передає LSM.

Так, передбачено покриття таких витрат:

  • на забезпечення розселення та харчування (для надання первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним та юридичним особам за розміщення українських біженців та покращення муніципальних приміщень для них);
  • на забезпечення соціальної підтримки;
  • на забезпечення освіти;
  • на підтримку заявок щодо послуг управління;
  • на забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги у період до червня 2024 року.

Станом на листопад Латвія прихистила більш ніж 50 тис. українців, із яких – близько 20 тис. дітей, що навчаються в країні.

Автор: Галина Ялівець
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