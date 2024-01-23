Латвія виділила 16 мільйонів євро на підтримку біженців із України
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На покриття витрат, які виникають у муніципальної влади Латвії у зв’язку з прийомом та підтримкою біженців з України, уряд на період до літа 2024 року виділив 15,62 млн євро.
Про це повідомляє Міністерство з охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвії (VARAM), передає LSM.
Так, передбачено покриття таких витрат:
- на забезпечення розселення та харчування (для надання первинної допомоги та виплат компенсацій фізичним та юридичним особам за розміщення українських біженців та покращення муніципальних приміщень для них);
- на забезпечення соціальної підтримки;
- на забезпечення освіти;
- на підтримку заявок щодо послуг управління;
- на забезпечення діяльності пунктів координації об'єднаної державної та муніципальної допомоги у період до червня 2024 року.
Станом на листопад Латвія прихистила більш ніж 50 тис. українців, із яких – близько 20 тис. дітей, що навчаються в країні.
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