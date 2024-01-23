Нова наглядова рада "Укрексімбанку" обрала голову
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Новий склад наглядової ради державного "Укрексімбанку" обрав своїм головою банкіра Ростислава Футало.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні наглядової ради банку, що відбулося 22 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Футало з 2020 року і до цього дня працює в бельгійській банківській групі KBC і в торговому банку CSOB на основі довгострокового консалтингового договору, а з 2019 року є консультантом проєкту Respeecher з питань партнерства та зв'язків між інвесторами США та України у Європейській Комісії.
Як повідомлялося, оновлена наглядова рада "Укрексімбанку" розпочала свою роботу 15 січня, хоча більшість її членів уряд призначив ще у травні 2023 року.
У якості представників держави до наглядової ради увійшли: Олександр Бевз, Юрій Буца та Вікторія Страхова.
У якості незалежних членів до наглядової ради увійшли: Сільвія Юмі Ганссер-Поттс, Разван Мунтеану, Роберт С. Коссманн, Домінік Меню та Ростислав Футало.
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