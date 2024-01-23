Болгарія готує законопроєкт про замороження активів Росії

Болгарські законодавці запропонували законопроєкт про замороження в країні російських активів.

Як пише Novinite, запропонований депутатами Івайло Мірчевим і Надеждою Йордановою, які представляють коаліцію "Ми продовжуємо зміни – демократична Болгарія" (WCC-DB), законопроєкт має на меті заморозити російське майно, що належить особам, які потрапили під санкції, передає Європейська правда.

Законопроєкт зокрема передбачає повернення санітарно-реабілітаційного комплексу "Камчія". Розроблені заходи вживаються в межах дотримання Софією міжнародних санкцій.

Мірчев наголосив на необхідності ухвалення спеціального закону для виконання Болгарією своїх зобов'язань щодо імплементації цих заходів.

Законопроєкт також містить положення про ведення публічного списку підсанкційних осіб на сайті міністерства закордонних справ країни з метою захисту прав третіх осіб.

Раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу попередньо домовилися про запровадження податку на надприбутки, отримані від заморожених активів російського центрального банку, водночас частина країн ЄС, включно з Німеччиною, наполегливо виступає проти їх конфіскації.