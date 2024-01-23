Кабмін достроково заборонив продаж пального застарілих стандартів Євро-3 і Євро-4
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Кабінет Міністрів відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро 5".
"Внесено зміни до технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче "Євро 5", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також відновлено вимоги директив Євросоюзу щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включно з суднами внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.
Як повідомлялося, у березні 2022 року Кабмін дозволив обіг палива екологічних стандартів "Євро 4" та "Євро 3". Тоді цей дозвіл запроваджували до кінця воєнного стану.
Нагадаємо, що основними відмінностями екологічних класів є вміст сірки й об’ємна частка бензолу. Для стандарту Євро-5 вміст сірки складає не більше 10 ppm, для Євро-4 – 50 ppm, для Євро 3 – 150 ppm. Відповідно допуски бензолу складають 1%, 3% і 5%.
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до 1%. Це - 10000 ppm. В освітлювальному - до 0,1%. Якось так ...