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екологія (357) бензин (1023) паливо (464)

Кабмін достроково заборонив продаж пального застарілих стандартів Євро-3 і Євро-4

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бензин,заправка,азс

Кабінет Міністрів відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро 5".

"Внесено зміни до технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче "Євро 5", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також відновлено вимоги директив Євросоюзу щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включно з суднами внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Кабмін дозволив обіг палива екологічних стандартів "Євро 4" та "Євро 3". Тоді цей дозвіл запроваджували до кінця воєнного стану.

Нагадаємо, що основними відмінностями екологічних класів є вміст сірки й об’ємна частка бензолу. Для стандарту Євро-5 вміст сірки складає не більше 10 ppm, для Євро-4 – 50 ppm, для Євро 3 – 150 ppm. Відповідно допуски бензолу складають 1%, 3% і 5%.

Автор: Галина Ялівець
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чем эти придурки занимаются?
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23.01.2024 20:04 Відповісти
***баные долбо*бы. Во время войны они обеспокоились содержанием серы в бензине. Придурки молитесь чтобы хоть какой то бензин был. Или на ослов всех пересадите? А потом спрашивают чего ето народ не хочет идти воевать. А в ето время народ как сидоровую козу порят
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23.01.2024 20:15 Відповісти
Це... як подивитись. Сірка - це така... ***** двигуну. За розмитнення усі обізнані, там теж... *****. По колу усе вологе та курчаве.
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23.01.2024 22:19 Відповісти
Хєра собі оперативно ! А тепер зобовяжіть мудаків на дизельних гівнотачках і гівнобусах аби їхнє автолайно відповідало хоч якимось стандартам екологічної безпеки євро-3, євро-4 і тд. Бо із-за цих ******* коптілок вже неможливо дихати у великих містах.
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24.01.2024 07:01 Відповісти
Нашли время дятлы дупло чистить .Враг у ворот ,щас башку оторвёт ,не время создавать проблемы людям ,а вылупки решили ,что это так важно -бензин без серы .Смешные .
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24.01.2024 08:45 Відповісти
В керосині автотракторному (60-ті роки) допускався вміст сірки
до 1%. Це - 10000 ppm. В освітлювальному - до 0,1%. Якось так ...
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24.01.2024 09:15 Відповісти
 
 