Кабмін достроково заборонив продаж пального застарілих стандартів Євро-3 і Євро-4

Кабінет Міністрів відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро 5".

"Внесено зміни до технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче "Євро 5", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також відновлено вимоги директив Євросоюзу щодо заборони продажу етилованого бензину та встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включно з суднами внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Кабмін дозволив обіг палива екологічних стандартів "Євро 4" та "Євро 3". Тоді цей дозвіл запроваджували до кінця воєнного стану.

Нагадаємо, що основними відмінностями екологічних класів є вміст сірки й об’ємна частка бензолу. Для стандарту Євро-5 вміст сірки складає не більше 10 ppm, для Євро-4 – 50 ppm, для Євро 3 – 150 ppm. Відповідно допуски бензолу складають 1%, 3% і 5%.