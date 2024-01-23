Польща планує обмежити виплати для біженців з України

Польща продовжить виплату допомоги українським біженцям у країні до кінця вересня, після цього умови її надання зміняться.

Наразі передбачені окремим законом умови допомоги для українських біженців діють до 4 березня, повідомляє Польське радіо.

За даними видання Rzeczpospolita, їх дію планують продовжити ще на шість місяців, але після завершення цього строку виплату допомоги обмежать.

Наприклад, право на допомогу втратять люди, які поїдуть з країни навіть на короткий термін (на свята чи у відпустку). На думку польського уряду, це означає, що ці люди більше не потребують захисту. Також біженці отримуватимуть менші виплати на дітей.

Видання нагадує, що завдяки спеціальному закону від березня 2022 року українці отримали право на проживання за рівними із громадянами країн ЄС правилами – їм було надано повний доступ до освіти, системи охорони здоров’я та ринку праці. Крім того, уряд Польщі допомагав їм з харчуванням та проживанням, виплачував соціальну допомогу на дітей у розмірі 500 злотих, одноразову допомогу 300 злотих і 12 тисяч злотих на новонароджену дитину.

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За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, наразі у фінансованих польською державою центрах для біженців проживає 42,2 тисячі громадян України – це вдвічі менше, ніж рік тому, коли в центрах перебувало 82,5 тисячі українців.

У міністерстві також підрахували, що з 24 лютого 2022 року до 27 грудня 2023 року в усіх воєводствах організованим проживанням скористалася майже 531 тисяча біженців з України.

Як повідомлялося, станом на кінець жовтня минулого року у Польщі перебувало 957 тисяч українських біженців.