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податки (1986) податкова (316) таксі (239) Державна податкова служба (225)

Податківці почали перевіряти таксистів і вилучати особисті авто

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такси

Державна податкова служба почала перевіряти сплату податків водіями таксі, що працюють без реєстрації та використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО або ПРРО).

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Київській області.

"Співробітниками відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ДПС у Київській області спільно з співробітниками Національної поліції задокументовано факт надання послуг перевезення пасажирів, неофіційно зайнятою фізичною особою, що не зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності.

На водія таксі за порушення порядку провадження господарської діяльності складено протокол за ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення та вилучено транспортний засіб, як знаряддя протиправної діяльності", – йдеться у повідомленні.

У Податковій службі додали, що діяльність таксистів у розумінні Господарського кодексу України – це цілком підприємницька діяльність, і при наданні послуг з перевезення пасажирів, таксисти зобов’язані проводити розрахунки через РРО та/або ПРРО та надавати споживачам таких послуг розрахункові документи встановленої форми та змісту.

"Але на жаль, не всі знають про обов’язок провадження підприємницької діяльності за умови реєстрації, як суб’єкта підприємницької діяльності та фіскалізації розрахункових операцій", – зазначається у повідомленні.

У ДПС зауважили, що на сьогодні у перевезеннях пасажирів в режимі таксі, за даними Української таксомоторної асоціації (УТМА), бере участь близько 220 тис. осіб (1,1% від економічно активного населення), переважна більшість з яких є неофіційно зайнятими фізичними особами, що не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

Як повідомлялося, раніше Державна податкова служба почала активно перевіряти підприємців, які продають товари через соцмережі та за допомогою інтернет-платформ, зокрема "OLX".

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+45
Таксисти і перукарі, виводячи мільярди доларів за кордон, суттєво підривають економіку.
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10.01.2024 17:14
+36
Ті злочинці взагалі скупили всю нерухомість в Лондоні і Барселоні.
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10.01.2024 18:09
+28
Мої знайомі таксисти то пили за Зе перед виборами.Ніхто не зареєстрований підприємцем.На моє запитання: " Чому не на фронті,не допомагаєте бубочці воювати?".Мовчать,ховаються від мобілації,у всьому Порох винен.Нюню.Хочу подивитись це шоу,як їх будуть ловити.І незай впаяють штрах,щоб хати попродавали.Чекаю.🤣
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10.01.2024 17:19
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Та взагалі-то на початку війни збирались суттєво спростити податки та, здається, МВФ був проти. Десь нещодавно говорили, що проект продовжує розроблятись, але відкладений до післявійни.
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11.01.2024 14:48 Відповісти
все копіюють у своєї улюбленої росії
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10.01.2024 22:40 Відповісти
Кожний наступний крок - це незворотні прояви наступних помилок.
Пекельне опадаткування хочете замінити на останнє опадаткування?
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10.01.2024 22:44 Відповісти
В принципі логічно. Пішов пошук фінансів. Дійсно тут могли не платити податки багато хто так працює.

З іншої сторони ще треба щоб корупціонери зникли.

Тоді буде синергічний ефект взагалі
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10.01.2024 23:41 Відповісти
І що там наберуть тих податків з двохсот двадцяти тисяч?Мільярд може зберуть за місяць,якраз рішалам на один зуб,розпиляти
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10.01.2024 23:51 Відповісти
Не видел ни одного таксиста в 2018-2019, который бы не хвалил "нашего Зелю". Так что на.рать.
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11.01.2024 02:48 Відповісти
Це вже країна мрій чи ще ні?
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11.01.2024 07:03 Відповісти
220000 тыс. чел, который ни чего не требуют от государства, что б выжить
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11.01.2024 08:48 Відповісти
А ще годує свою родину,і створює робочі місця,витрачаючи зароблене в Україні.Сервіс,паливо,харчування,і ще сотні потреб людини.Мільярди непрямих податків в бюджет
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11.01.2024 13:54 Відповісти
основная причина нежелания пересичними громадянами не платить налоги, то это отсутсвие веры что деньги пойдут куда след, а не как всегда их из бюджета *******
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11.01.2024 08:54 Відповісти
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11.01.2024 09:21 Відповісти
Вартість мит та акцизів в літрі пального приблизно в районі 25 грн. Ось тепер кожен може порахувати скільки податків отримує держава від таксистів та перевізників
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11.01.2024 09:47 Відповісти
На базарах табаком торгуют мешками и податкивця там в жизни никто не видел, блйать .
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11.01.2024 11:18 Відповісти
Цікаві люди: як йти на війну, то «а я тут доначу». А як кажуть плати податки нормально, а не хітрожоп - « держава з мене три шкури дере!». Якийсь у вас однобокий патріотизм. Для тих, хто у танку пояснюю: ваші податки та біла зарплата це як кисень у легенях туберкульозніка, якими є зараз економіка України. Якшо ви досі працюєте за налік, або уникаєте сплати податків, то ви злочинець, бо з бюджету йдуть гроші на армію. І лише з бюджету.
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11.01.2024 12:39 Відповісти
Держава 3а допомогою податків ,мит та акцизів приховано забирає в кожного від 50 до 80% доходів. Тому , податки платять всі .
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11.01.2024 13:14 Відповісти
Непрямі.А треба ще й прямі
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11.01.2024 13:55 Відповісти
Чим простіша система і навантаження "непрямими" тим менше тіньова економіка. Потрібно один податок ,якщо є на доходи податок то непотрібно з людей брати ПДВ коли людина продукти в магазині купує.
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11.01.2024 15:01 Відповісти
З 1 липня 2022 року ЕС знизила ставку ПДВ на продукти харчування до 0%, в Україні ж ця цифра сягає 20%. Тобто п'ята частина грошей, які українці платять за продукти в супермаркеті, - ПДВ.
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11.01.2024 15:08 Відповісти
Вы плотите налоги? Учитесь студенты - Пример от СБУ, налоговой Гетьманцева и ОП как нужно работать и крышевать прихвостней Януковича и схемы в крупных столичных застройщиках. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов. А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й
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12.01.2024 18:03 Відповісти
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