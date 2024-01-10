НАЗК внесло американську мережу ресторанів Subway до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни.

Як ідеться в повідомленні НАЗК, понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету Росії.

Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси "Яндекс", які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки.

Subway – одна з найбільших мереж у світі за кількістю закладів громадського харчування. Вона відома своїми сендвічами, салатами та ролами. Компанія позиціонує себе як "здорову альтернативу традиційному фаст-фуду". Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великої Британії та Німеччини.

Компанія працює в Росії понад 20 років, створила близько 6 тис. робочих місць, налічує 550 ресторанів у 122 містах.

Після початку повномасштабного вторгнення компанія не повідомила про жодне скорочення своєї діяльності в Росії.

Особливістю бізнесу Subway є те, що вони працюють за системою франчайзі, тобто існує велика мережа юридично відокремлених осіб, що працюють під брендом Subway, генерують доходи та сплачують податки. У Росії франшизою мережі Subway володіє компанія Subway Russia Service Company з головним офісом у Санкт-Петербурзі.

Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в Росії.

"Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману", – зазначили в НАЗК.

Так, у травні 2022 року російські банки почали блокувати роялті (платежі за користування франшизою), бо були не готові брати на себе відповідальність за опрацювання платежів на адресу франчайзера з "недружньої" держави (США). Клієнти не могли отримати право власності з російських франчайзі та відправляти платежі в США.

У зв’язку з цим, на замовлення Subway російська юридична компанія Nevsky IP LAW провела необхідні аналізи договорів та санкційного законодавства Росії та знайшла відповідні юридичні механізми, які дозволяють законно здійснювати збір роялті з франчайзі та спрямовувати їх на адресу холдингової компанії.

У результаті компанія допомогла клієнту (Subway) знову отримувати роялті із російських франчайзі. Банки відновили обробку платежів, а франчайзі повернулися до виконання обов'язків зі сплати роялті.

Subway в Росії активно проводить рекламні кампанії через соціальні мережі "ВК" та "Одноклассники", які належать підсанкційній юридичній особі ТОВ "Компания ВК". Також Сабвей користується послугами доставки їжі через сервіс "Яндекс.Еда". Нагадаємо, що цей сервіс контролюється групою компаній "Яндекс", які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки, зокрема з ФСБ.

Сервіси "Яндекс" раніше вже потрапили до переліку кандидатів на санкції НАЗК.

Спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.