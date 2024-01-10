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Гривня призупинила падіння після рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

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деньги

Курс гривні стабілізувався після падіння до нового історичного мінімуму.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк укріпив офіційний курс гривні до долара на четвер, 11 січня, до 38,1923 грн/$. Напередодні він впав до нового історичного мінімуму – 38,2253 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився до 41,8015 грн за євро порівняно із 41,8185 грн у середу.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: Михайло Орлюк
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Падіння гривні, стояти! Ось це всі заходи, реальних немає. Але гривня ці команди виконувати не збирається. Ще цікаво, що є такий курс, але немає в банках достатньої кількості валюти.
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10.01.2024 17:03 Відповісти
Та все. Пропало.
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10.01.2024 17:58 Відповісти
більше паніки треба наганяти, цензор слабенько щось лякає
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11.01.2024 00:13 Відповісти
Та ніякої паніки, ідіть спокійно до банку і купуйте долар по 8, як і обіцяв великий Херпіду Тряпкович.
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11.01.2024 09:24 Відповісти
 
 