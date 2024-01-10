Гривня призупинила падіння після рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

Курс гривні стабілізувався після падіння до нового історичного мінімуму.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк укріпив офіційний курс гривні до долара на четвер, 11 січня, до 38,1923 грн/$. Напередодні він впав до нового історичного мінімуму – 38,2253 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився до 41,8015 грн за євро порівняно із 41,8185 грн у середу.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.