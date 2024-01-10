Гривня призупинила падіння після рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
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Курс гривні стабілізувався після падіння до нового історичного мінімуму.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк укріпив офіційний курс гривні до долара на четвер, 11 січня, до 38,1923 грн/$. Напередодні він впав до нового історичного мінімуму – 38,2253 грн/$.
Водночас курс гривні до євро укріпився до 41,8015 грн за євро порівняно із 41,8185 грн у середу.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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