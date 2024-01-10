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Індія (295) нафта (4381) росія (11643)

Індійські НПЗ відмовляються від російської нафти на користь аравійської, – Reuters

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танкер

Два індійські державні нафтопереробні заводи (НПЗ) планують збільшити імпорт нафти із Саудівської Аравії після того, як королівство знизило ціну на неї на лютий до найнижчого рівня за останні 27 місяців.

Найбільший у країні НПЗ Indian Oil та і Bharat Petroleum Corp розглядають можливість придбати у саудівської Saudi Aramco по 1 млн барелів нафти, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Один із співрозмовників агентства пояснив, що Indian Oil прагне імпортувати більше нафти із Саудівської Аравії та Західної Африки у тому числі через проблеми з розрахунками за російську нафту.

Раніше цей індійський НПЗ отримував 6-7 танкерів російської нафти щомісяця за угодою з "Роснєфтью".

За словами джерела агентства, нафтопереробник може попросити про додаткові поставки згідно з умовами угод із західноафриканськими виробниками Нігерією та Анголою, щоб компенсувати обсяги російської нафти.

Індія – третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі, Росія після запровадження міжнародних санкцій стала найбільшим постачальником сировини до цієї країни, відтіснивши Ірак та Саудівську Аравію. Російська нафта експортується до Індії зі знижкою.

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Однак минулого грудня експорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня з січня 2023 року. Це сталося через проблеми з оплатою, оскільки Вашингтон посилив контроль за дотриманням обмеження цін на російську нафту, стверджував Bloomberg. Влада Індії пояснювала зменшення імпорту нафти з РФ недостатнім розміром знижок.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року експорт нафти та нафтопродуктів із Росії до Європи впав до 4-5% від загального обсягу, до 90% постачань тепер припадає на Індію та Китай.

Автор: Михайло Орлюк
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Русофобія не інакше.
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10.01.2024 16:09 Відповісти
хитрі індуси. набрали у ***** нафти за рупії (читай задарма) та й послали його за крейсером "мацква".
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10.01.2024 16:10 Відповісти
та не потрібно плекати іллюзії, щоб потім не розчаровуватись вкотре. як тільки кацапи ще їм зроблять трошки знижку, то ті цигани будуь і далі купувати нафту у кацапів. кацапи зараз масово нарощують буріння і будуть брати ринок вже не ціною, а кількістю. і наввіть 10 чи 20 доларів заробітку поверх собівартості - це все ж таки заробіток буде. і за рахунок збільшення кількості проданої нафти, то в підсумку в плані надходжень коштів кацапня мало що втратить... потрібно паралізувати той тіньовий танкерний кацапський флот. оце буде реальний удар по торгівлі цапською нафтою. хоча і тут знайдуть спосіб обійти ці санкції. єдиним дієвим виходом могла би бути свідома заборона купувати токсичну кацапську нафту індусами, турками, іншими покупцями на рівні своїх урядів..
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10.01.2024 17:14 Відповісти
Більше нафти - менша ціна . Менша ціна - менше заробітку , менше заробітку - збільшення видобутку , збільшення видобутку - знову менша ціна ,, і так по кругу . Аж поки ціна перестане покривати собівартість і - привіт срср кінця 80 років .
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10.01.2024 17:25 Відповісти
менша ціна - не завжди менше заробітку. бо кількість проданої нафти збільшиться. тобто десь приблизно перекриє одне інше. інша справа, що і інші країни не спатимуть і теж будуть регулювати ціни, об'єми видобутку. он Ангола уже вийшла із ОПЕК. саудити теж не від хорошого життя ціни на свою нафту змушені знижувати. а світовий ринок споживання нафти не резиновий. сильно його не розтягнеш на тлі постійних розмов про відмову від викопного палива... проте, щоб федерація загнулась від недоотримання нафтових доходів потрібен не один рік, а багато років.
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10.01.2024 17:47 Відповісти
своечасно саудити перекрили червоне море для російської нафти
***
рино рино - на більшість свердловин у росії ВИСОКА собівартість добутку
тому зараз кацапи висмоктують останні залишки з "бюджетних" свердловин - яких мало
***
саме тому розвалився ссср - у саудитів собівартість добутку - в 4-5 раз нижча за російську
крім того у саудитів "маленьке плече" для доставки нафти у Індію - там все поряд
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10.01.2024 17:56 Відповісти
перестаньте вірити в казки, що саме через нафту совок впав.. так, собівартість видобутку нафти у каців значно вища, ніж у судитів. але потрібно світові ціни на нафту обвалити хоча би 30 доларів і потримати їх на такому рівні кілька років. то тоді так, кацапські нафтові доходи схлопнуться, навіть можуть в мінус піти і, швидше за все, таки підуть. проте, на жаль, зараз немає такої тенденції, щоб світові ціни на нафту свідомо валили донизу з метою наказати кацапа-агресора..
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10.01.2024 18:11 Відповісти
якщо не знаєш історії, а тільки совецкую її інтерпретацію, то совок впав саме через нафту.
стагнація економіки совецкого союза почалась саме з санкції, які було накладено за вторгнення в Афганістан і коли країна-бензоколонка, якою був совецкій союз, не зміг продавати ті об'єми нафти, які забезпечували майже 90% валютної виручки. ось ця подія і стала початком кінця совецкого союзу, саме нафта.
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11.01.2024 11:39 Відповісти
совок впав не лише саме через нафту. совок впав через комплекс проблем, які накопичились через неефективну комуняцьку планову економіку і під час гласності це все гімно почало потрохи прориватись на поверхню. тобто, економічні проблеми совка, спричинені в першу чергу неефективністю совєцької економіки (постійні черги і дефіцит усіх товарів), в меншій мірі війною в Афганістані і ще в меншій мірі падінням цін на нафту, бо.. недоотримання коштів від продажу нафти совок компенсував мільярдними кредитами на Заході (я сам був в шоці, коли дізнався, що совок в середині/наприкінці 80-их років набрав десятки мільярдів доларів кредитів на Заході). у совку реально був голод наприкінці 40-х років після війни і що, розпався тоді совок? ні. тож якісь там кілька десятків мільярдів доларів, недоотриманих від продажу нафти не могли вплинути на розвал совка. вони могли вплинути на згортання війни в Афганстані - це так. а головним тригером розпаду совка все ж таки став парад революцій у Польщі, Чехії, Румунії, падіння Берлінського муру. потім цей рух свободи перекочував і у совок, у країни Балтії. ну а далі вже все по совку пішло і стало ще більше після невдалого путчу гебістів, що і призвело до повного демонтажа тої гбешної системи.
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11.01.2024 12:07 Відповісти
Перекриє але не надовго ,, кількість нафти на ринку не може весь час збільшуватись , просто тому що її стане нікуди дівати . І потужностей переробки не вистачить .
Через схожу причину Китай і відмовив русні в придбанні додаткових обсягів газу ,, просто тому що він їм в таких величезних об'ємах не потрібен . Те саме буде і з нафтою , коли в результаті шаленого викачування її кацапами з надр , нафти стане забагато .
Ну так , це станеться не за рік , можливо зі кілька років . Але станеться неодмінно . Совку знадобилося 10 років .
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10.01.2024 18:07 Відповісти
звісно будуть купувати, тут жодних сумнівів...але за рупії.
а буріння кацапи нарощують тільки у вологих мріях самих кацапів та замовних статтях. вони, станом на зараз, не здатні підтримувати в робочому стані те, що їм набурили західні спеціалісти та західне обладнання. а про "нарощують буріння" ***** лишається тільки мріяти.
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11.01.2024 11:09 Відповісти
в тому числі за рупії. каци дуже немало індійської нафти купували за юані, та за дирхами еміратські. тож там знайдуть спосіб розрулити. так, це буде дорожче з конвертацією валюти, будуть фінансові втрати від подібних конвертацій, та поки ще світові ціни на нафту є високими, то кацапам це все одно буде вигідно так торгувати. на жаль.
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11.01.2024 11:18 Відповісти
 
 