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Литва виділить 200 мільйонів євро на довгострокову військову допомогу Україні

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науседа,гітанас

Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 млн євро і вже в січні відправить боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери M577.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі всіма засобами: військовими, економічними, політичними. На Раді національної оборони Литви ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому – бронетранспортери M577", – сказав Науседа.

Він відзначив, що Литва буде тренувати українських солдатів і зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості. Підписані угоди між українською та литовською оборонною промисловістю Науседа назвав ще одним прикладом тісної військової співпраці двох держав.

Раніше повідомлялося, що Україна та Литва співпрацюватимуть у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості.

Автор: Галина Ялівець
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