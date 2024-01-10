"Укрзалізниця" не підвищуватиме ціни на внутрішні рейси

В "Укрзалізниці" пообіцяли не підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення.

Зокрема, про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій компанії Олександр Шевченко, передає "Українське радіо".

"У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною. Тобто, ми не бачимо можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що загалом упродовж 2023 року "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення. Також до Європи перевезено рекордні 2,1 млн пасажирів. Так, компанія відновила довоєнні показники пасажирських перевезень.

Нагадаємо, у грудні "Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців.