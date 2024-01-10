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"Укрзалізниця" не підвищуватиме ціни на внутрішні рейси

Новини БізнесЦензор Транспорт

вагон,укрзалізниця

В "Укрзалізниці" пообіцяли не підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення.

Зокрема, про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій компанії Олександр Шевченко, передає "Українське радіо".

"У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною. Тобто, ми не бачимо можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що загалом упродовж 2023 року "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення. Також до Європи перевезено рекордні 2,1 млн пасажирів. Так, компанія відновила довоєнні показники пасажирських перевезень.

Нагадаємо, у грудні "Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців.

Автор: Юлiя Недашківська
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Куди вже підвищувати... Монополісти: раніше лоукостом було дешевше долетіти по Україні ніж в купешці
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10.01.2024 15:46 Відповісти
Ото ви ніженка - шоб ви надрукували коли би вам запропонували поїздку у вагоні де на підлозі сантиметрів десять льоду (правда вікна здається були цілі ).
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10.01.2024 15:53 Відповісти
На здоров'ячко. Лоу костом нормально подорожувати, коли ти філіпінець 150 см, 45 кг. Якщо ти трошки більший за такі параметри, то комфортніше мабуть подорожувати прив'язаним до літака, ніж намагатися впихнути себе в те дитяче кріселко. А ще бидлопасажир спереду обов'язково опустить спинку крісла максимально тобі на голову, зменшуючи тим самим ще більше тих три міліметра квадратних доступного тобі простору. Ну на хер такі подорожі, я краще за купе заплачу.
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10.01.2024 16:02 Відповісти
 
 